Elton John afirma que no pudo ver su musical por una infección en el ojo

El cantante y compositor británico Elton John reveló el domingo que no pudo ver su musical "The Devil Wears Prada" (El diablo viste de Prada) debido a una infección ocular, contraída hace meses, que afectó gravemente a su vista.

"No he podido asistir a muchos de los ensayos porque, como saben, he perdido visión", dijo el artista de 77 años al público el domingo por la noche en una gala benéfica organizada en el estreno del espectáculo en Londres, para el que compuso la música.

"Debido a esta situación, me resulta difícil verlo, pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche", añadió.

El espectáculo es la adaptación musical de la exitosa película del mismo nombre del director estadounidense David Frankel, estrenada en 2006.

El cantante de "Rocket Man" informó en septiembre en la red social Instagram que una infección le había dejado "con una visión limitada en un ojo".

"Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que pueda volver a ver por ese ojo", añadió.

El mes pasado, Elton John dijo a la cadena estadounidense ABC News que la infección le había dejado sin visión en su ojo derecho, mientras que el izquierdo "no está en su mejor forma".

El 7 de julio de 2023, el artista puso término a su carrera de más de medio siglo sobre los escenarios con un concierto en Estocolmo (Suecia), punto final a una gira internacional que comenzó en 2018.

AFP