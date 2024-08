Empezó como una broma, pero la escalada de velocidad de ruta fija llega al fin al gran escenario

Por Chang-Ran Kim

PARÍS, 7 ago (Reuters) - Cuando Jacky Godoffe propuso en 2004 al organismo internacional que rige este deporte la idea de establecer una ruta fija para la escalada de velocidad de competición, se rieron de ella como si fuera una broma.

Veinte años después, la ruta universal concebida entonces por el pionero escalador francés marcará un hito histórico en los Juegos de París, al convertirse en el escenario de la primera medalla olímpica de escalada de velocidad de la historia.

Recuerdo que estaba en una reunión en Italia en 2004 y dije en broma: "¿Por qué no podemos hacer esta ruta de velocidad con agarres únicos? Y se rieron de mí", cuenta Godoffe, que por aquel entonces preparaba rutas para la federación internacional de escalada.

"Un par de meses después me dijeron, vale, haznos una propuesta y veremos qué puedes conseguir". Un año después, la idea se hizo realidad", declaró a Reuters.

La escalada de velocidad —un esprint vertical por una pared de 15 metros de altura— debutó en los Juegos de Tokio 2020, pero se combinó polémicamente con otras dos disciplinas —bloque y dificultad— como solución intermedia porque los Juegos Olímpicos sólo podían ofrecer una única prueba de medalla para el nuevo deporte.

Pero en París, la escalada de velocidad será, para alivio de los competidores, una prueba independiente y producirá una medalla de oro para la mujer y el hombre más rápidos.

Godoffe, de 67 años, dijo que el concepto de la ruta de velocidad universal era ofrecer "algo parecido a la pista de 100 metros", donde la carrera se decidiría en unos 10 segundos. La primera carrera se celebró en Múnich, en la Copa Mundial de 2005.

"Así que empezó con una broma y 20 años después sigue aquí", se ríe. "Pero yo sólo era un trocito de piedra en la construcción". Godoffe describió el trazado como "la ciencia de la incertidumbre", y que estaba lejos de estar casado con el diseño actual, en el que el récord mundial masculino está ahora por debajo de los 5 segundos y en torno a los 6 segundos el femenino.

"No esperaba que durara tanto", afirma. "Y sinceramente, dos años (después de la primera carrera), le dije a la federación que este trazado quizá podría cambiar cada dos años, o cada año, no lo sé. Pero ahora ya no está en mis manos" (Información de Chang-Ran Kim; editado por Toby Davis; editado en español por Javi West Larrañaga)

