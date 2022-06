Empleados de tienda Apple en Maryland aprueban sindicato

TOWSON, Maryland, EE.UU. (AP) — Más de 100 empleados de una tienda Apple en un suburbio de Baltimore votaron a favor de sindicalizarse por un margen de casi 2 a 1 el sábado, sumándose a un creciente impulso estadounidense en las industrias de tecnología, comercio minorista y servicios para organizarse en busca de mayores protecciones en el lugar de trabajo, anunció un sindicato.

Los trabajadores de Towson, Maryland, votaron por un margen de 65 a 33 a favor de ingresar a la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), indicó el sindicato. The Associated Press no ha podido confirmar el resultado de la votación con la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), que deberá certificar el resultado y de momento no respondió a los mensajes.

El sindicato y los empleados que intentan organizarse indicaron que el mes pasado enviaron un aviso al director general de Apple, Tim Cook, de que estaban buscando organizar un sindicato. El comunicado señalaba que su motivación principal era buscar “derechos que actualmente no tenemos”.

“Aplaudo el valor mostrado por los miembros de CORE en la tienda de Apple en Towson por lograr esta victoria histórica”, dijo el presidente de IAM International, Robert Martinez Jr., en el comunicado. “Hicieron un sacrificio enorme por miles de empleados de Apple en todo el país que tenían todos los ojos puestos en esta elección”.

El portavoz de Apple, Josh Lipton, dijo a la AP por teléfono que la compañía se negó a comentar sobre la votación del sábado.

Mensajes enviados a una vocera de la NLRB no han sido respondidos de momento el sábado por la noche.

Martínez hizo un llamado a Apple a que respete los resultados de la elección y permita que los empleados sindicalizados aceleren el proceso para asegurar un contrato en la tienda de Towson.

“Esta victoria muestra la creciente demanda de sindicatos en las tiendas Apple y en diferentes industrias en todo nuestro país”, se lee en el comunicado.

El IAM se anuncia a sí mismo como uno de los sindicatos industriales más grandes y diversos de América del Norte, que representa aproximadamente a 600.000 miembros activos y jubilados en las industrias aeroespacial, de defensa, aéreas, ferroviarias, de tránsito, de atención médica, automotriz y otras.