En Cannes, Francis Ford Coppola habla de la política de EEUU

Se ha prestado mucha atención a los 120 millones de dólares de su propia fortuna que Francis Ford Coppola aportó para hacer la épica futurista “Megalópolis”, pero el propio director no está muy preocupado.

“No me importa. Nunca me importó”, dijo Coppola sobre el dinero, hablando con periodistas en el Festival de Cine de Cannes el viernes. “El dinero no importa. Lo importante son los amigos. Porque los amigos nunca te defraudarán. El dinero puede evaporarse”.

Coppola vendió una parte de su negocio vinícola para financiar “Megalopolis”, un proyecto apasionante que el cineasta había considerado durante décadas. Independientemente del resultado del filme -la película está busca un distribuidor norteamericano- él va a estar bien, financieramente, dijo Coppola.

“Mis hijos, sin excepción, tienen carreras maravillosas sin una fortuna”, dijo. “No necesitan una fortuna”.

Coppola enfrentó preguntas de la prensa el día después de estrenar la muy esperada “Megalópolis”, protagonizada por Adam Driver como un arquitecto llamado César Catalina que trata de construir una utopía en una futura ciudad de Nueva York. Los críticos calificaron la película de todo, desde un desastre hasta un despliegue admirablemente ambicioso que sólo Coppola podía hacer.

Coppola diseñó su película como un cuento al estilo del Imperio Romano. Cuanto más se acercaba a hacerlo, dijo, más relevante le parecía.

“Lo que está sucediendo en Estados Unidos, en nuestra república, en nuestra democracia, es exactamente cómo Roma perdió su república hace miles de años”, dijo Coppola, quien lamentó el resurgimiento de la “tradición neoderechista, incluso fascista”.

“Nuestra política nos ha llevado al punto en el que podríamos perder nuestra república”, continuó. “Las personas que se han convertido en políticos no son las que van a ser la respuesta. Siento que son los artistas de Estados Unidos. El papel del artista es iluminar la vida contemporánea, hacer brillar una luz, ser los faros”.

Coppola provocó risas cuando se dirigió a uno de los miembros de su elenco, Jon Voight, señalando que tenía “diferentes opiniones políticas”. Voight respondió: ”¿Cómo te enteraste de eso?”

El director ha ofrecido “Megalópolis” para compradores potenciales. Cuando se le preguntó si una compañía de streaming podría ser el hogar para la película, sugirió que el streaming no era nada nuevo.

“El streaming es lo que solíamos llamar video casero”, dijo Coppola, quien también expresó algunas dudas sobre el Hollywood moderno.

“El trabajo no es tanto hacer buenas películas, el trabajo es asegurarse de que paguen sus obligaciones de deuda”, dijo sobre los estudios. “Podría ser que los estudios que conocimos durante tanto tiempo, algunos maravillosos, no estén aquí en el futuro”.

Pero el tono de Coppola fue abrumadoramente positivo. El cineasta de 85 años exaltó a los miembros de su familia que lo acompañaron e imploró a los periodistas que hicieran más preguntas a su elenco, que incluye a Laurence Fishburne, Giancarlo Esposito y Aubrey Plaza. (Shia LaBeouf asistió al estreno del jueves, pero no se unió a la conferencia de prensa).

“Hay tanta gente que cuando muere dice: ‘Ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello’”, dijo Coppola. “Cuando muera, voy a decir: ‘Pude que hacer esto’. Pude ver a mi hija (Sofia Coppola) ganar un Oscar y pude hacer vino y pude hacer todas las películas que quería hacer. Voy a estar tan ocupado pensando en todas las cosas que tengo que hacer que cuando muera no me daré cuenta”.

AP