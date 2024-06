En golpe a la campaña electoral, sunak se disculpa por abandonar antes de tiempo los actos del día d

Por William James y Andrew MacAskill

LONDRES, 7 jun (Reuters) - El primer ministro británico, Rishi Sunak, sufrió un nuevo revés en su campaña electoral, ya que tuvo que disculparse el viernes por abandonar antes de tiempo las conmemoraciones del Día D para conceder una entrevista en la que atacó al principal partido de la oposición.

La decisión de Sunak de no permanecer el jueves en el acto celebrado en el norte de Francia junto a otros líderes mundiales fue recibida con consternación en su Partido Conservador, que, según los sondeos de opinión, se enfrenta a la perspectiva de una dura derrota en las elecciones nacionales del 4 de julio.

El líder del opositor partido laborista, Keir Starmer, permaneció en Normandía durante los actos conmemorativos del 80 aniversario del desembarco y fue visto conversando con líderes como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Pensándolo bien, fue un error no quedarme más tiempo, y me he disculpado por ello, pero tampoco creo que sea correcto hacer política en medio de las conmemoraciones del Día D", dijo Sunak a la prensa. "La atención debe centrarse, con razón, en los veteranos".

Sunak dijo que sus planes se habían fijado mucho antes del inicio de la campaña electoral.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Rey Carlos de Inglaterra y otros líderes asistieron a los actos en Normandía.

Sunak habló en un acto dirigido por británicos, pero delegó otras funciones en ministros como el de Exteriores, David Cameron, que apareció en la foto con Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz.

Los conservadores de Sunak están a unos 20 puntos de los laboristas en los sondeos.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters