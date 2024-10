En Hong Kong más personas se desconectan de las noticias tras endurecerse el control de Beijing

HONG KONG (AP) — Hannah Wong lloró cuando el gobierno de Hong Kong prácticamente obligó a Apple Daily y Stand News a cerrar hace tres años. De los últimos medios de comunicación en la ciudad dispuestos a criticar abiertamente al gobierno, muchos consideraron que su fin era una señal de que el viejo Hong Kong había desaparecido definitivamente.

Actualmente, la maquillista de 35 años dice que ha pasado de leer las noticias a diario a reducir su consumo drásticamente para protegerse de la desesperación.

Luego de cuatro años de una represión a la disidencia que barrió con periodistas prodemocracia, activistas y políticos en esta ciudad china de gobierno autónomo, muchas personas están desconectándose de las noticias. Es una señal sorprendente de cambio en una urbe que solía palpitar con diálogos, desde conversaciones matutinas acerca del contenido de los periódicos en bulliciosos restaurantes de dim sum, a animados debates en redes sociales durante el día, a discusiones nocturnas alrededor de la mesa de la cena.

Wong dice que es demasiado duro leer los encabezados, pero evitar leerlos la dejó sintiéndose más desconectada. “Hay una pérdida de la sensación de pertenecer a este lugar”, declaró.

Desde que Beijing impuso una ley de seguridad nacional en 2020, la libertad de prensa se ha reducido.

En 2021, Apple Daily y Stand News cerraron tras los arrestos de sus directivos. En el Índice de Libertad de Prensa en el Mundo más reciente que elabora Reporteros Sin Fronteras, Hong Kong fue clasificado en el sitio 135 de un total de 180 territorios, luego de haberse ubicado en el lugar 80 en 2021.

Recientemente, dos exeditores de Stand News fueron declarados culpables en el primer caso de sedición que involucra a medios de comunicación desde que la excolonia británica volvió a manos de China en 1997. El juez dijo que su sitio noticioso se convirtió en una herramienta para difamar a los gobiernos de Beijing y Hong Kong durante las enormes protestas antigubernamentales de 2019.

Tras el veredicto, el gobierno de Hong Kong dijo que, cuando los periodistas basan sus reportes en hechos, no hay restricciones a la libertad de prensa.

Las políticas de la ciudad son un factor que impulsa a la población a evitar enterarse de noticias, dijo Francis Lee, profesor de periodismo y comunicación en la Universidad China de Hong Kong.

En 2023, un sondeo llevado a cabo por el equipo de Lee en el Center for Communication and Public Opinion Survey —un centro de investigación— halló que aproximadamente 4 de cada 10 adultos que hablan cantonés en Hong Kong estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que en ocasiones quieren evitar enterarse de noticias sobre el cambiante ambiente social y político de la ciudad.

Lee dijo que es más probable que las personas que no confían en el gobierno se desconecten de las noticias, tales como los partidarios de la democracia que tienden a ver negativamente los recientes cambios en la ciudad. Cuando la gente percibe que los medios de comunicación son incapaces de informar objetivamente, también se inclina más a evitar ver sitios noticiosos, señaló.

Algunos residentes como Wong dijeron que los medios que aún operan repiten en gran medida la narrativa gubernamental.

Iris Ng, otra exlectora de Apple Daily y Stand News, dijo que ha estado leyendo más acerca de cuestiones de medios de vida y reportajes de corte más blando pero menos acerca de política, finanzas y normativas.

La fotógrafa de 34 años dijo que quería evitar la “farsa” de los funcionarios porque la hace sentir enojada e indefensa.

“No importa si lees las noticias a diario o si te pones al día 10 días después porque de todas formas no tienes opción ni voz”, lamentó.

El hecho de que el público se desconecte cada vez más significa que a la restante sociedad civil de la ciudad se le dificulta más amplificar el impacto de su trabajo.

Chan Kim-ching, que realiza investigaciones independientes sobre problemas de tierra y urbanización en la ciudad para Lieber Research Community —una organización no gubernamental de investigación—, dijo que el trabajo de la organización solía generar conversaciones públicas que podían extenderse dos o tres días cuando su labor aparecía en los encabezados. Chan solía escuchar a la gente hablando acerca de ello en restaurantes cha chaan teng, similares a merenderos. Al verse bajo presión, era posible que el gobierno respondiera.

Pero este año, incluso cuando el trabajo de la organización llegó a las primeras planas de los diarios, Chan dice que en redes sociales se pasó a hablar de otro tema en cuestión de horas.

Aunque el impacto sobre su grupo no es grave, sienten que sus “empeños son dos veces más difíciles pero con una eficacia de sólo la mitad" cuando intentan que el público participe en algunas cuestiones muy importantes, señaló.

La gente sigue hablando sobre sus reportes cuando cubrían temas como el de los derechos de los animales, agregó.

Julian Ng dijo que queda poco margen de espacio para hacer una diferencia y, bajo la ley de seguridad, él ya no se atreve a compartir en línea reportes noticiosos ni sus comentarios al respecto. Le ha dado prioridad a sus metas personales tras los difíciles años de la pandemia de COVID-19.

“Resulta ser que este estilo de vida es bastante feliz”, comentó.

Pero incluso a medida que las discusiones políticas se apagan, muchos dijeron que ello no debería confundirse con apatía.

Wong tomó nota del veredicto en el caso de sedición contra Stand News, incluso a pesar de que la hizo sentir “que no había ni siquiera un 0,001% de esperanza” mientras se pierden las cualidades que la hacían enorgullecerse de Hong Kong.

Otros siguen intentando mantenerlas con vida. La veterana periodista Catherine Chan cofundó The Witness en 2022, un nuevo sitio noticioso que se enfoca en reportar noticias de los tribunales.

Chan dijo que las personas podrían no querer leer las noticias a diario, pero eso no significa que no les importen. Para servir a esos lectores, el equipo de Chan produce podcasts con actualizaciones semanales y resúmenes de juicios largos.

Dijo que aún hay demanda para recibir noticias judiciales. Indicó que el valor de los reportes que ellos ofrecen no es sólo que pueden ser leídos ahora, sino que también proporcionan un registro integral de los casos para el futuro.

“Si vale la pena hacerlo, lo haré, incluso si sólo lo lee una persona”, manifestó.

AP