En rusia, es probable que muchos ignoren los jjoo tras la prohibición del coi por la guerra de ucrania

MOSCÚ, 26 jul (Reuters) - Rusia es tradicionalmente uno de los principales ganadores de medallas olímpicas, pero es probable que muchos rusos ignoren los Juegos de París porque rusos y bielorrusos no pueden participar bajo sus banderas nacionales en virtud de una prohibición impuesta por la guerra de Ucrania.

Rusia y la antigua Unión Soviética juntas ocupan el segundo lugar, por detrás de Estados Unidos, en el número de medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos, pero sólo 15 rusos competirán en Francia y lo harán como neutrales.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha prohibido al Comité Olímpico Ruso que reconozca los consejos olímpicos regionales de las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia y que Rusia reclama como propias: Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Los rusos y bielorrusos sólo pueden competir en los Juegos a título individual, sin bandera, y han tenido que pasar un proceso de selección diseñado para eliminar a cualquiera que haya apoyado públicamente la guerra o al ejército.

Rusia, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022 en lo que Moscú denomina una "operación especial", ha denunciado la medida del COI como motivada políticamente.

El COI dijo que la medida de Rusia de reconocer los consejos olímpicos regionales era una violación de la Carta Olímpica porque violaba la integridad territorial del Comité Olímpico Nacional de Ucrania.

En Rusia, muchos consideran que las restricciones del COI socavan la postura de la Carta Olímpica contraria a cualquier forma de discriminación contra un país o una persona por motivos de raza, religión, política, sexo u otros.

"El significado mismo de los Juegos Olímpicos ha desaparecido, se ha hundido en el olvido", dijo a Reuters Anastasia, una residente en Moscú que se negó a dar su apellido.

Dijo que no vería los Juegos, que no se retransmiten por la televisión estatal, pero sí por internet.

"Los Juegos Olímpicos se crearon originalmente como una unificación de países, pero en este contexto se trata de una especie de oscurantismo, no de una unificación, y todo se ha vuelto del revés", afirmó.

Esta opinión fue repetida por varios rusos en entrevistas con Reuters en Moscú antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos.

Las autoridades rusas acusan a Occidente de intentar "cancelar" el país más grande del mundo y su cultura y afirman que tales esfuerzos están condenados al fracaso.

'nadie a quien apoyar'

Valery Arjípov, presidente de la unión de coleccionistas de Rusia, posee una vasta colección de artículos olímpicos, en su mayoría de los Juegos de Moscú de 1980. Pero si Rusia no compite este año, no le ve sentido a verlo.

"Tengo otras cosas que hacer", afirma. "Los Juegos Olímpicos están lejos, nuestros atletas no participan o lo hacen bajo bandera neutral, ya no es muy interesante".

"Creo que se han violado completamente todos los principios del movimiento olímpico y que el interés (por las Olimpiadas) es bastante escaso", afirmó.

Los Juegos de Moscú de 1980 fueron boicoteados por 66 países, incluido Estados Unidos, tras la invasión soviética de Afganistán en 1979.

Entre los rusos entrevistados por Reuters, algunos dijeron que intentarían ver el drama deportivo por internet.

"Tenemos previsto retransmitir la inauguración de los Juegos Olímpicos y toda la Olimpiada en general", dijo Kristina, gerente de un bar deportivo. "Hay un número suficiente de clientes interesados, que ven deportes, que ven las Olimpiadas. Así que sin duda se retransmitirán en nuestro pub".

Para otros, los Juegos Olímpicos carecen de interés si Rusia no está representada oficialmente.

"No los veré porque Rusia no estará allí", dijo Maria, una residente en Moscú que no quiso dar su apellido. "Es frustrante y desagradable. Quieres animar a tu propia gente y si no están allí, no hay nadie a quien apoyar". (Escrito por Guy Faulconbridge, edición de Andrew Osborn y Timothy Heritage; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters