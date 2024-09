Encontrar la libertad en pandemia, propuesta del peruano Salvador del Solar en San Sebastián

La historia de dos hombres que encuentran la libertad durante el confinamiento por el covid es la propuesta del cineasta peruano Salvador del Solar en el Festival de San Sebastián, donde compite por el premio a la mejor película latinoamericana.

Segundo largometraje del realizador limeño, "Ramón y Ramón" sigue a Ramón, un hombre un homosexual muy reservado que está confinado en Lima, a quien le envían las cenizas de su recién fallecido padre, el otro Ramón del título, con quien había cortado relación hacía años.

En ese momento conoce al español Mateo, quien se va a quedar por unos días en un apartamento vecino, y entre ellos comienza a establecerse una profunda relación, pese a la condición de heterosexual del europeo.

"No es una película sobre la pandemia, pero el contexto es el de la pandemia, y ayuda mucho porque es un contexto en el que estos dos jóvenes encerrados y, uno diría, privados de toda libertad, paradójicamente encuentran que tienen toda la libertad", explica Del Solar en entrevista con la AFP.

"Ramón ha cortado vínculos con su padre y con la historia de su padre sin darse cuenta de que está cortando vínculos con su propia historia. Y Mateo es el ángel que encuentra en el camino, un ángel extraviado, pero (...) que ayuda a Ramón a reconectar" con su pasado, dice el director.

El actor peruano Emanuel Soriano, que interpreta a Rubén, coincide en que su personaje tiene una "coraza" hasta que aparece Mateo, quien "le permite depositar esas emociones" y expresarlas.

- El cine se ríe de las categorías -

Del Solar explica que la cinta también busca romper expectativas y prejuicios del espectador.

"Si soy un hombre gay y conozco a una persona que no se define como gay, no espero que pueda haber una profundidad enorme entre los dos, porque esas categorías teóricamente no sugieren que pueda surgir", dice.

Pero las artes, en particular el cine, se ríen "un poco de nuestras categorías y nos demuestran cómo entramos en dificultades cuando la vida y el amor no caben en esas categorías", apunta.

Cuando llega a su mitad, el film se convierte en una "road movie", ya que Mateo acompaña a Ramón a llevar las cenizas de su padre a su localidad natal Mito, en el departamento de Junín.

Allí, el padre participaba en La huaconada, una danza ritual catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, que juega un papel importante en la película.

En el baile, "los huacones, cubiertos con unas máscaras de madera, con gestos muy atemorizantes, salen a la plaza y azotan a cualquier persona (...) y luego le dan un abrazo, es como un rito purificador", explica Del Solar.

"Cualquier falta que hayas tenido a lo largo del año, queda castigada, y el abrazo es como la bienvenida de vuelta a la comunidad, y eso es algo que se entrelaza con la historia de Ramón y su padre", continúa el director.

- Actor español -

Mateo es interpretado por el español Álvaro Cervantes, quien se "enamoró de la historia" y quiso participar en el proyecto.

"Vuelvo enamorado de Perú y de este equipo y de esta película", agregó Cervantes, quien dijo estar "muy feliz" de que la película se estrene en San Sebastián, un festival que es vitrina del cine latinoamericano en Europa.

"Ramón y Ramón" compite en la sección Horizontes con otras trece producciones latinoamericanas, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá.

Los premios se entregan el sábado en la gala de clausura del festival.

Du/an

AFP