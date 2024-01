WASHINGTON (AP) — De cierta forma, los caucus republicanos en Iowa prácticamente habían terminado antes de empezar, gracias a que Donald Trump ha cultivado una profunda red de apoyo a lo largo de tres contiendas presidenciales.

Alrededor del 70% de los residentes de Iowa que votaron por Trump el lunes por la noche dijeron que todo el tiempo supieron que le otorgarían su apoyo a un hombre que ha transformado al Partido Republicano a través de su movimiento político “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”. La mayoría de las personas que votaron en las asambleas partidistas y que dicen estar a favor del movimiento llevaron a Trump a la victoria, una muestra de su creciente influencia en un estado que le negó el triunfo hace ocho años.

Sus principales contrincantes — el gobernador de Florida Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el empresario en biotecnología Vivek Ramaswamy — intentaron concretar sus propias coaliciones. Pero ninguno pudo igualar las ventajas demográficas de las que gozó Trump en la primera contienda presidencial del año, según los hallazgos de AP VoteCast. Ramaswamy dijo que está suspendiendo su campaña tras un final decepcionante en los caucus.

Trump tuvo un sólido desempeño en pequeños poblados y comunidades rurales, en donde cerca de 6 de cada 10 votantes dijeron que residen. Ganó entre los cristianos evangélicos blancos, que comprenden casi la mitad de los votantes. Tuvo un rendimiento excepcional entre quienes no cuentan con un título universitario.

Si existe un motivo de reflexión ante su éxito en Iowa, es que muchos de los estados que obligadamente hay que ganar en las elecciones generales de noviembre son más urbanos, más suburbanos, con mayor diversidad racial y tienen un porcentaje ligeramente mayor de graduados universitarios entre su población adulta que Iowa.

AP VoteCast es una encuesta de más de 1.500 votantes que dijeron que tenían previsto participar en los caucus. El sondeo es realizado por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos.

El expresidente de 77 años llegó a Iowa como el favorito en los caucus, y AP VoteCast reveló por qué se ha convertido en un aspirante imparable entre los votantes republicanos del estado.

El aspecto demográfico le favoreció, pero también los problemas que la población considera prioritarios: la inmigración y la economía.

Entre casi el 40% de los votantes de Iowa que identificaron a la inmigración como el aspecto más importante para el país, casi dos terceras partes de ellos apoyan a Trump. Quienes votaron en los caucus coincidían con su postura de línea dura para hallar formas de limitar la inmigración.

Alrededor del 90% respalda la idea de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y cerca de 7 de cada 10 expresaron un firme apoyo a la idea que promovió Trump durante su campaña de 2016. La gran mayoría —unas tres cuartas partes— dicen que los inmigrantes perjudican a Estados Unidos, indicativo de que existe un deseo por reducir los niveles generales de inmigración.

Alrededor de una tercera parte de los votantes en las asambleas partidistas dio prioridad a la economía. De ellos, cerca de la mitad respalda a Trump.

Iowa también expuso algunas de las vulnerabilidades a nivel nacional de Trump, quien perdió su intento de reelección en 2020 ante el demócrata Joe Biden.

Los suburbios son una debilidad relativa para Trump. Se trata de un desafío clave porque AP VoteCast reveló que casi la mitad de los votantes en los comicios generales de 2020 dijeron que vivían en los suburbios. Sólo cerca del 40% de los republicanos de los suburbios de Iowa lo apoyan. Trump aún se ubica por encima de su más cercano rival en los suburbios, pero no de manera tan contundente como entre los residentes de otras zonas. Alrededor de la cuarta parte de los votantes de Iowa en los suburbios le expresaron su respaldo a Haley, mientras que cerca del 20% votó por DeSantis.

Trump tampoco resulta muy atractivo para los graduados universitarios. Aproximadamente 2 de cada 10 de los votantes de Trump en Iowa cuentan con un título universitario, en comparación con aproximadamente la mitad de los que apoyaron a DeSantis y una cifra ligeramente superior a esa para Haley.

Además están los problemas jurídicos del expresidente.

Fue acusado formalmente en varias ocasiones en 2023, y corre el riesgo de ser sentenciado a una o más condenas penales. Pero hasta el momento eso parece haber causado poco daño a su imagen entre los votantes republicanos.

De todas formas, alrededor del 25% señala que Trump ha hecho algo ilegal en lo que se refiere a por lo menos uno de los casos jurídicos que enfrenta: su participación en el asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021; sus supuestos intentos por interferir en el conteo de votos de la elección presidencial de 2020, o el descubrimiento de documentos confidenciales en su mansión de Florida que supuestamente debían estar bajo custodia del gobierno.

Los rivales republicanos de Trump tuvieron sus propias coaliciones, sólo que simplemente no fueron lo suficientemente grandes para descarrilar la posición del expresidente.

Haley es una especie de opción anti-Trump, a pesar de que fue él quien la designó embajadora ante las Naciones Unidas.

Fue la principal candidata entre los votantes republicanos en las asambleas partidistas, quienes dicen que Trump hizo algo ilícito en lo referente a por lo menos uno de los casos penales en su contra. Entre quienes dijeron que votarían por Haley, alrededor del 40% sufragó por Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Haley también luce a la altura de Trump entre las personas que consideran que la política exterior es el principal problema que enfrenta el país.

Es más probable que los simpatizantes de DeSantis, en comparación con los de cualquier otro precandidato, digan que piensan que el aborto debería ser ilegal en cualquier circunstancia. DeSantis tiene un mejor desempeño entre los votantes descontentos con Trump, pero que dijeron que terminarían votando por él en las elecciones generales.

Alrededor del 30% de los votantes por Ramaswamy tienen menos de 30 años, en relación con sólo uno de cada 10 de los que apoyan a cualquiera de los demás precandidatos. Ramaswamy, de 38 años, intentó hacer énfasis en su juventud como una ventaja.

Los votantes le están dando a los republicanos luz verde para alterar drásticamente la manera en que opera el gobierno federal. Algunos expresaron su hartazgo hacia lo que consideran es la misma política de siempre y dijeron desconfiar de las instituciones del gobierno.

Muchos conciben un cierto proyecto de demolición en cuanto a la manera en que se llevan las riendas del país. Cerca de 3 de cada 10 señalan desear una transformación total y absoluta. Cerca del 60% adicional dice que quiere cambios significativos.

La gran mayoría de los participantes en los caucus confían en las elecciones, pero aproximadamente 4 de cada 10 no confían mucho o en lo absoluto en la integridad de los comicios generales. Casi 6 de cada 10 tienen poca o nula confianza en el sistema jurídico de Estados Unidos.

___

AP VotCast es una encuesta del padrón estadounidense llevada a cabo por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públnicos para la AP y Fox News. El sondeo de 1.597 votantes se llevó a cabo durante ocho días, concluyendo el día en que iniciaron los caucus. Se realizaron entrevistas en inglés y español. La encuesta combina una muestra aleatoria de votantes registrados extraída de los archivos electorales estatales y votantes registrados seleccionados de paneles en línea no basados en probabilidad. El margen de error en la muestra de votantes es de 3,4 puntos porcentuales.