Endrick se prepara para llegar al Real Madrid: 'Tengo que mostrarme'

SAO PAULO (AP) — Endrick sabe que enfrentará una dura competencia por dejar una buena impresión cuando el adolescente brasileño se sume al Real Madrid la próxima temporada, especialmente después del fichaje de Kylian Mbappé.

En una entrevista telefónica con The Associated Press el martes, Endrick señaló que no le preocupan los desafíos que vienen. Su fichaje en diciembre de 2022 le costó al Madrid más de 40 millones de euros (43,5 millones de dólares), pero los hinchas del Madrid sabían entonces que tendrían que esperar hasta que Endrick cumpliera 18 años en julio de 2024, y mientras tanto seguir jugando con el club brasileño Palmeiras.

Endrick sabe lo que tiene que hacer desde el principio en Madrid.

“Supongo que nadie me conoce bien”, dijo Endrick. “Yo soy el que está llegando, tengo que mostrarme".

Endrick declaró que el Madrid sería el favorito para ganar su 16to título de la Liga de Campeones la próxima temporada.

“Cuanto más ganas en Madrid, más tienes que ganar. No hay descanso”, dijo Endrick, quien se prepara con Brasil para disputar la inminente Copa América.

“La mayor diferencia entre Sudamérica y Europa es la intensidad del juego, pero Palmeiras es el más europeo de los equipos brasileños, y eso ayudará en mi adaptación”, dijo el delantero, cuyo único entrenador profesional hasta ahora ha sido el portugués Abel Ferreira.

Cuando se le preguntó dónde encajaría en el Madrid, Endrick dijo que será una decisión del entrenador Carlo Ancelotti. Hasta ahora, el brasileño ha jugado principalmente como centro delantero.

“Con esta plantilla, no puedo elegir. Solo hay jugadores de clase mundial. Dejo esa (decisión) a Ancelotti, él también es de clase mundial y encontrará la solución”, dijo Endrick, fanático desde la infancia del club y de su ex estrella Cristiano Ronaldo, al igual que del nuevo fichaje Mbappé.

Endrick deja Brasil como un jugador muy querido en Palmeiras, con 81 partidos y 21 goles, algunos claves de los títulos del club en los últimos años. Se despidió entre lágrimas el 30 de mayo, con aficionados locales coreando su nombre y con una pancarta deseándole lo mejor en Europa.

AP