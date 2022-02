LUGANO (Suiza); WESTLAKE VILLAGE (California); HOUSTON y PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--feb. 2, 2022--

Energy Vault Resiliency Center™ (Photo: Business Wire)

Energy Vault, Atlas Renewable y China Tianying anuncian una transacción de 100 millones de dólares con más inversión privada en capital público, un acuerdo de licencia y regalías, y un proyecto inicial de 100 MWh para impulsar la descarbonización en China

Energy Vault, Inc. («Energy Vault»), empresa que desarrolla soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, anuncia la firma de un acuerdo de licencia y regalías para el almacenamiento de energía renovable con Atlas Renewable LLC («Atlas Renewable») y su inversor mayoritario China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), una empresa internacional de gestión medioambiental y remediación de residuos que se dedica a los servicios medioambientales urbanos inteligentes, al reciclaje y la recuperación de recursos y a las tecnologías de energía limpia con cero emisiones de carbono. En el marco de este acuerdo, se implantará la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad y la plataforma de software de gestión de la energía, propiedad de Energy Vault, en la China continental y en las Regiones Administrativas Especiales (RAE) de Hong Kong y Macao. Además, Atlas Renewable invertirá 50 millones de dólares para aumentar la actual inversión privada (PIPE) de 150 millones de dólares a 200 millones de dólares, y pagará 50 millones de dólares adicionales en concepto de derechos de licencia en 2022 para el uso y despliegue de la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault.

China aplica una política medioambiental global por mandato del Estado: Pico de carbono en 2030 y Neutralidad de carbono en 2060, comúnmente conocida como «30-60». Esta política impulsa la China moderna y es el resultado de los compromisos asumidos por los dirigentes chinos: 30-60 es una política industrial, medioambiental, energética, social y política, todo en uno. Así, el país reducirá los residuos, fomentará las energías renovables y los combustibles de nueva generación, como el hidrógeno, y reformará su red eléctrica, al tiempo que aumentará la capacidad eólica y solar hasta alcanzar los 1200 gigavatios en 2030, todo ello para frenar el aumento de las emisiones de carbono. La parte más difícil es la Neutralidad de carbono en 2060: un estado de emisiones netas de dióxido de carbono cero. Esta fase exige la reducción de las emisiones de carbono sobre una base social para 2060 e implica el abandono progresivo de un modelo económico basado en el carbono por una economía sin carbono. El despliegue de una tecnología de almacenamiento de energía económica y sostenible a escala de la red es un componente fundamental para acelerar el crecimiento de las energías renovables en China y avanzar en los objetivos de descarbonización del país.

Atlas Renewable suscribe un acuerdo de licencia y regalías para China continental y las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao

Energy Vault y Atlas Renewable acaban de firmar un acuerdo de licencia por valor de 50 millones de dólares para el uso de la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad patentada por Energy Vault en China. Dicho acuerdo incluye las condiciones que rigen las regalías de despliegue basadas en el volumen y cubre el mantenimiento, la supervisión y la reutilización beneficiosa de los materiales de desecho dentro de los bloques compuestos de Energy Vault. Los desembolsos de los 50 millones de dólares en concepto de derechos de licencia están previstos para 2022.

El acuerdo representa la primera asociación para el almacenamiento por gravedad entre una empresa estadounidense y otra china a efectos del despliegue de la tecnología en China. El acuerdo de licencia, que también es el primero de este tipo para Energy Vault, es para el uso de sus plataformas de productos EVx™ y EVRC™. Las empresas esperan iniciar la construcción del primer sistema de 100MWh en el segundo trimestre de 2022 en el lugar elegido en Rudong, provincia de Jiangsu, situado a las afueras de Shanghái. Las empresas también evaluarán la reutilización de los materiales de desecho disponibles, como los residuos de la combustión del carbón, los residuos de las minas, la fibra de vidrio de desecho y los restos de hormigón, como una reutilización beneficiosa dentro de las «masas móviles» utilizadas en la construcción de los sistemas de almacenamiento de energía por gravedad. El acuerdo de licencia es independiente y se suma a la inversión de 50 millones de dólares de PIPE de Atlas Renewable LLC.

«Estamos encantados de asociarnos con Energy Vault para firmar el primer acuerdo de licencia comercial de la innovadora plataforma tecnológica de almacenamiento por gravedad de la empresa, que deseamos implantar en China, el mayor mercado del mundo para el desarrollo de las energías renovables», declaró Neil Bush, presidente de Atlas Renewable LLC. «Vemos un amplio abanico de aplicaciones para poner en práctica el exclusivo sistema de almacenamiento de energía por gravedad y generación de energía de Energy Vault. Esta novedosa solución eleva grandes masas móviles hasta una posición utilizando el exceso de energía procedente de instalaciones de generación de energía solar, eólica o de otro tipo, y genera electricidad al bajar los bloques utilizando las fuerzas gravitatorias naturales cuando más se necesita».

Eric Fang, director ejecutivo de Atlas Renewable, señaló además: «La tecnología de EV elimina un obstáculo clave para el aprovechamiento total de la energía producida a nivel mundial a partir de fuentes de energía verde. Siguiendo el compromiso de China de alcanzar el Pico de carbono en 2030 y la Neutralidad de carbono en 2060: el almacenamiento de energía renovable es y será la respuesta».

El presidente de CNTY, Yan Shengjun, declaró: «Dado el auge de la nueva industria de la energía verde en China, este año Energy Vault presentará una novedosa tecnología de almacenamiento de energía de primera categoría. Este esfuerzo reviste gran importancia para la nación y para apoyar los objetivos declarados por China de alcanzar el Pico de carbono en 2030 y la Neutralidad de carbono en 2060. Creemos que podemos ayudar a acelerar el calendario de descarbonización de China, y CNTY tiene el privilegio de emprender este proyecto estratégico clave para la transformación energética como socio de Energy Vault en China».

Según el presidente Yan: «Este elemento clave de almacenamiento permitirá que las energías renovables desempeñen un papel cada vez más importante a la hora de proporcionar a la población y a China, en su conjunto, una solución para capturar la energía que de otro modo se perdería, y esa solución sin carbono se basa en la fuerza natural de la gravedad. Tenemos una sinergia estratégica fundamental con Energy Vault en la forma sostenible en que han diseñado su sistema para aprovechar los materiales de desecho para su reciclaje y evitar el vertido de estos materiales, y esto será una gran ventaja de nuestra cooperación».

El Sr. Shi Dinghuan, presidente experto del EIPC y anterior consejero de Estado, reflexionó sobre la relación de Energy Vault con Atlas Renewable: «Se trata de un ejemplo brillante de cooperación chino-estadounidense en materia de tecnología de almacenamiento de energía por gravedad, que es una de las únicas tecnologías probadas y sostenibles para el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos, y un logro importante en la aplicación de la Declaración Conjunta de Glasgow del gobierno chino-estadounidense sobre el fortalecimiento de la acción climática en la década de 2020: representa una colaboración sólida en el ámbito de la innovación tecnológica sobre una base transfronteriza. Agradecemos a todas las partes sus esfuerzos en este sentido, y esperamos que los proyectos demostrativos de la cooperación entre ambas partes alcancen pronto el éxito, y contribuyan de forma importante a la respuesta al cambio climático entre China, Estados Unidos y el mundo».

«Nuestro acuerdo con Atlas Renewable y una relación más amplia con China Tianying constituyen un nuevo e importante hito que representa el primer acuerdo de licencia de la compañía y también la expansión de nuestra presencia global en lo que se convertirá en el mayor mercado de crecimiento de almacenamiento de energía renovable en el mundo durante los próximos 10 años», afirmó Robert Piconi, director ejecutivo y cofundador de Energy Vault. «Aunque la entrada en el mercado chino no formaba parte de nuestro plan de negocio a cinco años, el imperativo global de detener el crecimiento de los gases de efecto invernadero en un país que libera la mayor cantidad de emisiones de CO2 del mundo multiplicada por dos requería nuestra acción y prioridad. Las inversiones incrementales y los derechos de licencia de 100 millones de dólares de este año ofrecen una enorme flexibilidad financiera a Energy Vault para ejecutar nuestros planes en todo el mundo y avanzar en nuestra misión de descarbonizar el planeta. Aplaudo el liderazgo de Atlas Renewable y del presidente Yan de China Tianying por avanzar con rapidez y diligencia para forjar una asociación con Energy Vault que busca minimizar el actual crecimiento previsto de los GEI hasta 2030 en China, al tiempo que acelera la transición más amplia de China hacia la plena neutralidad en carbono».

El Sr. Piconi concluyó: «Al igual que la pandemia mundial de COVID, la crisis del cambio climático no respeta fronteras y nos obliga a dejar de lado nuestros prejuicios políticos y a unirnos como comunidad mundial para resolver este problema. Lo que anunciamos hoy es un primer paso hacia este objetivo y se ha conseguido gracias al liderazgo, el valor, la fortaleza y la humildad de todos los implicados. Energy Vault tiene el privilegio de formar parte de este grupo y actuaremos rápidamente en el cumplimiento de nuestros compromisos».

La nueva inversión de Atlas Renewable LLC eleva la PIPE de Novus Capital Corporation II a 200 millones de dólares

Junto con su combinación de negocios previamente anunciada con Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU), Energy Vault hizo pública esta inversión de colocación privada. Además de la asociación estratégica y el acuerdo de licencia publicados hoy, Atlas Renewable ha firmado un acuerdo de suscripción por el que se compromete a invertir 50 millones de dólares en la PIPE de Novus.

El nuevo compromiso anunciado hoy eleva los ingresos de la transacción PIPE a 200 millones de dólares, y sigue a la inversión de 50 millones de dólares previamente anunciada de Korea Zinc. Estos ingresos, sumados a los 288 millones de dólares de la cuenta fiduciaria de Novus, se utilizarán para financiar las operaciones de Energy Vault y apoyar las iniciativas de crecimiento nuevas y existentes. Además, como resultado de esta mayor inversión PIPE, se ha cumplido la condición de efectivo mínimo para la combinación de negocios, lo que supone un hito importante para concretar la combinación de negocios.

Atlas Renewable LLC se une a otros importantes inversores que se han comprometido a participar en la combinación de negocios invirtiendo en la PIPE. La inversión PIPE está anclada en inversores estratégicos e institucionales, incluidos fondos y cuentas gestionados por Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE: CX), Korea Zinc y otros inversores. En la inversión PIPE también participaron afiliados y asociados de Novus Capital. Esto se produce después de la reciente ronda de financiación de la serie C, anunciada previamente el 28 de agosto de 2021, que se cerró con 107,5 millones de dólares e incluyó inversiones estratégicas de Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies y Softbank Vision Fund, entre otros.

La concreción de la combinación de negocios de Energy Vault con Novus II Capital Corporation está prevista para el primer trimestre de 2022 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Novus, a que la declaración de registro en el formulario S-4 relativa a dicha combinación de negocios (la «Declaración de registro») sea declarada efectiva por la SEC y a otras condiciones de cierre habituales.

El crecimiento de la demanda de energía limpia es global y exponencial, y se espera que las energías renovables se conviertan en el 90 % de la generación total de energía para 2050. Para apoyar esta transición, la capacidad de almacenamiento de energía a escala de red tendría que multiplicarse por diez en los próximos diez años, con más de 270 000 millones de dólares de inversión previstos en ese plazo. Las soluciones de almacenamiento actuales son insuficientes; el almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo (que actualmente representa el 90 % del mercado) y las baterías químicas, se enfrentan a importantes problemas de escalabilidad, económicos y de riesgos medioambientales. Energy Vault ha diseñado un sistema rentable, seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental que supera a las alternativas y que está mejor situado para satisfacer esta demanda insatisfecha del mercado.

La tecnología de almacenamiento de larga duración basada en la gravedad de Energy Vault tiene como objetivo transformar la forma en que se almacena y distribuye la electricidad, haciendo posible por primera vez que la energía renovable sea despachable y competitiva con los combustibles fósiles a todas horas. Las avanzadas soluciones de almacenamiento de energía por gravedad de la empresa se basan en los fundamentos físicos y de ingeniería mecánica probados de la energía hidroeléctrica por bombeo, pero sustituyen el agua por bloques compuestos hechos a medida y respetuosos con el medio ambiente que no pierden capacidad de almacenamiento ni se degradan con el tiempo. Los bloques pueden fabricarse con materiales de bajo costo y de origen local, incluida la tierra extraída de las obras del cliente. Y lo que es más importante, los materiales de desecho que tradicionalmente deben recuperarse con un costo considerable, como los desechos de las minas, los residuos de la combustión del carbón (cenizas de carbón) y la fibra de vidrio de las palas de las turbinas eólicas desmanteladas, también pueden utilizarse para fabricar los bloques, creando una economía circular que es más económica y sostenible.

La plataforma de productos EVx™ de la empresa está diseñada para ser una arquitectura altamente escalable y modular que puede ampliarse a una capacidad de almacenamiento de varios GW-hora. EVx™ es la evolución natural que aprovecha todos los atributos de rendimiento actuales de la tecnología probada de Energy Vault, entre los que se incluyen la ausencia de degradación del medio de almacenamiento, la alta eficiencia de ida y vuelta, la larga vida técnica, una cadena de suministro sostenible y los ladrillos compuestos.

El Energy Vault Resiliency Center™ (EVRC™) fue concebido como una arquitectura de sistema altamente escalable y modular que se construye para gestionar eventos climáticos perturbadores de la energía, como los incendios forestales o el clima extremo. Utilizando el diseño de EVx™ como elemento básico, el EVRC™ puede ampliarse por tramos de 10 MWh hasta alcanzar una capacidad de almacenamiento de varios GWh.

Acerca de Energy Vault Energy Vault desarrolla soluciones de almacenamiento de energía sostenible diseñadas para transformar la manera en que el mundo aborda el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para dar resiliencia a la red. La tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad, propiedad de la empresa, y la plataforma de gestión e integración del almacenamiento de energía están pensadas para ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir de forma significativa su costo nivelado, al tiempo que mantienen la confiabilidad de la energía. Utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente y con la capacidad de integrar materiales de desecho que puedan reutilizarse de forma beneficiosa, Energy Vault contribuye al cambio hacia una economía circular y acelera la transición a la energía limpia para sus clientes.

Energy Vault ya había anunciado un acuerdo para una combinación de negocios con Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU), que se espera que permita a Energy Vault convertirse en una empresa pública que cotice en la Bolsa de Nueva York. La Asamblea Especial para aprobar la Combinación de Negocios pendiente, entre otros puntos, está programada para el 10 de febrero de 2022 a las 10:00 hora del este. (la «Asamblea Especial»). Dicha Asamblea Especial se llevará a cabo de forma virtual, y se podrá acceder a ella a través de la transmisión en directo por Internet en https://www.cstproxy.com/novuscapitalcorpii/2022. De aprobarse las propuestas en la Asamblea Especial, las partes prevén que el proceso de combinación de negocios se concrete y que las acciones y los certificados de suscripción de la entidad combinada continúen cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo los nuevos símbolos «NRGV» y «NRGV WS», respectivamente, poco después, a condición de que se cumplan o se renuncie, según corresponda, a todas las demás condiciones de cierre.

Acerca de China (CNTY) Tianying Inc., ciudad de Nantong, provincia de Jiangsu China Tianying Inc. (CNTY) es la mayor empresa de servicios medioambientales de China. CNTY, compañía internacional que cotiza en bolsa, se dedica a los servicios medioambientales urbanos inteligentes, el reciclaje y la recuperación de recursos y las tecnologías de energía limpia con cero emisiones de carbono (código bursátil: 000035). Su actividad se extiende desde los servicios medioambientales urbanos inteligentes, la generación de energía a partir de residuos (WtE), la generación de energía renovable, los centros regionales de energía, los centros de energía a partir de hidrógeno y la inversión, construcción y explotación de parques industriales de economía circular, hasta la reducción, el reciclaje y el tratamiento inocuo de residuos de hostelería, residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición. CNTY también se dedica a la investigación, el desarrollo y la fabricación de equipos de protección medioambiental y sistemas de almacenamiento de energía. CNTY ha establecido una cobertura empresarial de toda la cadena industrial, desde los servicios de limpieza hasta la recogida de residuos, la transferencia y el tratamiento final.

Impulsada por la innovación y con el respaldo de sus capacidades de fabricación de equipos e I+D de primera categoría, CNTY se esfuerza por liderar las mejoras de las energías renovables y la transformación del modelo de negocio mediante soluciones de informatización, automatización e industrialización. Entre esas soluciones se encuentran la tecnología de plasma, los sistemas de clasificación automatizados, las plataformas inteligentes de servicios urbanos integradas en la nube, los centros de redes de energía con cero emisiones de carbono y los centros inteligentes de IoT, que contribuyen a la consecución de los objetivos de pico de carbono y neutralidad de China.

Acerca de Sky Tower Energy Co., Pekín, China Sky Tower Energy en una plataforma empresarial dedicada al desarrollo coordinado de la política energética, la industria, la tecnología y el capital, en la que se integra el desarrollo, la construcción y la explotación de proyectos de «almacenamiento de hidrógeno eólico-solar» en China. Sky Tower tiene 20 años de historia dedicados a avanzar en la comprensión del cambio climático y la resiliencia a las bajas emisiones de carbono. Sky Tower es el socio estratégico más importante y un miembro clave del Comité Profesional de Inversión en Energía (EIPC), una asociación comercial de importantes empresas con intereses diversos en todo el espectro de la producción y el suministro de energía, todos ellos dedicados al desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono.

Acerca de Atlas Renewable LLC, Houston, Texas Atlas Renewable LLC es una empresa estructurada como parte integral del proceso de desarrollo y ejecución de proyectos dirigido por CNTY en China. Atlas Renewable LLC cumple la función de intermediario estadounidense entre las instituciones chinas, los inversores y las entidades reguladoras y Energy Vault para identificar proyectos, ayudar a precalificar y supervisar los esfuerzos de financiación a través de los mecanismos disponibles apoyados por las políticas locales, provinciales y nacionales chinas. Atlas Renewable LLC tiene la capacidad de evaluar situaciones rápidamente para Energy Vault, así como de ayudar a resolver problemas y dar contexto al nuevo mundo de conseguir que las cosas se hagan de manera eficiente y eficaz en China. Cada uno de los directores de Atlas Renewable LLC tiene décadas de experiencia y relaciones en China con personas de todos los niveles.

Acerca del NCSD: Centro Nacional para el Desarrollo Sostenible, Washington, DC NCSD es una corporación nacional sin fines de lucro 501 (c)3 creada en 2001 y dedicada a consolidar la prosperidad sostenible en el contexto del desarrollo económico con bajas emisiones de carbono. El NCSD se fundó hace 20 años y persigue su cometido y misión de ONG ayudando a la creación de proyectos demostrativos en los que las tecnologías adecuadas puedan «demostrar» nuevas soluciones a problemas persistentes en los sectores de la energía y el medio ambiente. Gran parte del trabajo del NCSD está relacionado con los 35 años de experiencia del fundador en China y otros países en desarrollo con políticas y programas relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad.

Acerca de Novus Capital Corporation II Novus recaudó aproximadamente 287,5 millones de dólares en su oferta pública inicial de febrero de 2021 y sus valores cotizan en la Bolsa de Nueva York con los símbolos «NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS». Novus es una empresa de adquisiciones con fines especiales organizada con el propósito de realizar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición de activos, una compra de acciones, una recapitalización, una reorganización u otra combinación empresarial similar con una o más empresas o entidades. La dirección de Novus Capital está en manos de Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider y Vince Donargo, que tienen una gran experiencia práctica en ayudar a las empresas de alta tecnología a optimizar sus iniciativas de crecimiento existentes y nuevas mediante la explotación de los activos de datos y la propiedad intelectual que ya poseen la mayoría de las empresas de alta tecnología.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa, que no son hechos históricos, son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de puerto seguro en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como «cree», «puede», «hará», «estima», «continúa», «anticipa», «pretende», «espera», «debería», «haría», «planea», «predice», «potencial», «parece», «busca», «futuro», «perspectiva», «diseñado» y expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no constituyen declaraciones sobre hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las declaraciones relativas a las estimaciones y previsiones de las métricas financieras y de rendimiento, la suficiencia de efectivo y las fuentes de efectivo, las proyecciones de oportunidades de mercado, las expectativas y los plazos relacionados con el despliegue del negocio de Energy Vault y los plazos de implantación, incluso con respecto a EVS y sus beneficios y capacidades previstos, las características y diseños propuestos de las plataformas EVx y Energy Vault Resiliency Center (EVRC), la disponibilidad de materiales de bajo costo y de origen local para producir «masas móviles», el crecimiento de los clientes y otros hitos comerciales, los beneficios potenciales de la combinación de negocios propuesta y la inversión PIPE (las «Transacciones Propuestas»), y las expectativas relacionadas con el calendario de las Transacciones propuestas.

Estas declaraciones se basan en suposiciones, identificadas o no en el presente comunicado, y en las expectativas actuales de la dirección de Energy Vault y Novus, y no son predicciones de los resultados reales. Las declaraciones prospectivas se ofrecen únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por el inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales están fuera del control de Energy Vault y Novus.

Estas declaraciones prospectivas son susceptibles de una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y jurídicas nacionales e internacionales; la incapacidad de las partes para consumar con éxito o en el momento oportuno las Transacciones Propuestas, incluido el riesgo de que no se obtengan las aprobaciones reglamentarias, se retrasen o estén sujetas a condiciones imprevistas que puedan afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios esperados de las Transacciones Propuestas o que no se obtenga la aprobación de los accionistas de Novus o de Energy Vault; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de las Transacciones Propuestas; los riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a Energy Vault; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Energy Vault y el calendario de los hitos comerciales previstos, incluido el proyecto anunciado en este comunicado de prensa; los riesgos relacionados con la negociación y ejecución de un acuerdo de financiación con ARL; los riesgos relacionados con la incapacidad o falta de voluntad de los clientes de Energy Vault para cumplir los acuerdos de venta; los riesgos relacionados con el rendimiento y la disponibilidad de EVS de Energy Vault; la demanda de energía renovable; la capacidad de comercializar y vender su solución; la capacidad de negociar acuerdos contractuales definitivos con clientes potenciales; el impacto de las tecnologías de la competencia; la capacidad de obtener un suministro suficiente de materiales; los costos no anticipados; los efectos de la COVID-19; las condiciones económicas mundiales; la capacidad de cumplir los calendarios de instalación; los efectos de la competencia en el futuro negocio de Energy Vault; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de Novus; y aquellos factores comentados en la Declaración de Registro y en la Declaración de Registro de Novus en el Formulario S-4 relativa a la combinación de negocios bajo el epígrafe «Factores de riesgo», y su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020 bajo el epígrafe «Factores de riesgo», y demás documentos de Novus presentados, o que se presentarán, ante la SEC.

Información importante sobre la combinación de negocios propuesta y dónde encontrarla

Esta comunicación tiene que ver con la operación de fusión propuesta entre Novus y Energy Vault. Novus ha presentado una declaración de registro en el formulario S-4 ante la SEC, una declaración de representación/folleto definitivo de Novus, y determinados documentos relacionados, que se utilizarán en la junta de accionistas para aprobar la combinación de negocios propuesta y los asuntos relacionados. Se insta a los inversores y a los titulares de valores de Novus a que lean detenidamente y en su totalidad la declaración de representación/folleto definitivo, así como cualquier modificación de esta y otros documentos pertinentes que se presentarán ante la SEC, ya que contienen información importante sobre Energy Vault, Novus y la combinación de negocios. La declaración de representación definitiva se ha enviado a los accionistas de Novus a partir de la fecha de registro establecida para la votación de la combinación de negocios propuesta. Los inversores y titulares de valores también podrán obtener copias de la declaración de registro, la declaración de representación definitiva y otros documentos que contengan información importante sobre cada una de las empresas una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC, de manera gratuita, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La información contenida en los sitios web a los que se hace referencia en este comunicado de prensa, o a la que se puede acceder a través de ellos, no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa ni forma parte de él.

Participantes en la convocatoria

Novus y sus directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la convocatoria de poderes de los accionistas de Novus en relación con la combinación de negocios propuesta. Energy Vault y sus ejecutivos y directores también pueden ser considerados participantes en dicha convocatoria. Los tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres, las afiliaciones y los intereses de algunos de los ejecutivos y directores de Novus en la solicitud leyendo el Informe Anual de Novus en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020, el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 y la declaración de representación/folleto definitivo y otros documentos relevantes y otros materiales presentados ante la SEC en relación con la combinación de negocios cuando estén disponibles. En cuanto estén disponibles, estos documentos pueden obtenerse gratuitamente en las fuentes indicadas anteriormente.

Ausencia de oferta o convocatoria

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una convocatoria de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se venderá ningún valor en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

