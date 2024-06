Entrevista-impulso paternal lleva a mexicana ortega a la marcha olímpica en parís

Por Carlos Calvo

Ciudad de méxico, 7 jun (reuters) - con apenas ocho años y sin tener idea del deporte en general, alejandra ortega comenzó su andar en la marcha gracias a la recomendación de su padre, iniciando una carrera que la llevará a parís para participar en sus segundos juegos olímpicos.

La atleta mexicana de 29 años vivirá otra justa olímpica con más experiencia tras haber finalizado en el lugar 41 en la prueba de 20 kilómetros de los Juegos de Río en 2016.

"Mi papá fue el que me inculcó y encaminó en este proceso del deporte, gracias a él estoy haciendo lo que me gusta y apasiona. Cuando inicié en la marcha no tenía el conocimiento de quiénes eran los atletas que en ese momento eran los mejores o las estrellas, en mi casa nunca se escuchaba del deporte de alto rendimiento", dijo Ortega en una video entrevista con Reuters.

"En un deportivo donde mi papá jugaba fútbol encontramos a un entrenador que fue mi mentor. Yo lo inicié como diversión y nunca imaginé llegar hasta donde estoy", detalló.

"Empecé corriendo y él me dijo que me veía muchas cualidades para marchar, me hizo una prueba y me dijo que tenía todo para ser una buena marchista, y ahí empezó el sueño de la marcha atlética de la que no tenía conocimiento de nada", agregó.

Ahora, a más de 20 años de esos primeros pasos, Ortega ve que todo el esfuerzo y los sacrificios han valido la pena a unos días de experimentar su segunda cita olímpica.

"El haber dejado fiestas, cumpleaños, reuniones o cosas así valió la pena, y ésta es la mayor recompensa. Ya estamos a unos días de esta justa, estoy muy motivada y ansiosa de competir y representar a México, y con muchas ganas de estar luchando por una presea", agregó.

Pero la misión de subir al podio no será fácil, pues la campeona centroamericana está consciente que para lograrlo tendrá que superar a las potencias mundiales, aunque no descartó alguna sorpresa en el circuito francés de 20 kilómetros.

"Estaríamos hablando de Perú, Ecuador, Brasil, China e Italia como las potencias. Pero creo que todas las atletas estamos capacitadas para hacer lo mejor, todo puede pasar, muchas veces hay sorpresas y no podemos menospreciar a nadie, todos podemos tener la oportunidad de estar en el podio", señaló.

Ortega, quien ganó la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, tiene como inspiración a varias atletas, entre ellas a la rusa Olga Kaniskina.

"Mi ídola es Kaniskina, la rusa que tenía una técnica casi perfecta, es una persona que me inspira. Pero también tengo a otras atletas que me inspiran como María del Rosario, Guadalupe González, Kimberly García de Perú, y si ellas pueden yo también puedo, son personas que me han hecho crecer", apuntó.

"Todos estamos buscando y queremos esa medalla para México, desafortunadamente solo ganan tres, pero yo creo que habrán grandes sorpresas", apuntó.

La actual campeona olímpica en la especialidad de 20 kilómetros de marcha es la italiana Antonella Palmisano.

La prueba de Marcha se llevará a cabo el 1 de agosto en el Trocadero. Los Juegos Olímpicos se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto.

"El primer escalón en el que tengo que estar pensando es estos Juegos Olímpicos, posteriormente hacer una pequeña pausa y seguir porque el próximo año hay campeonato del mundo", adelantó Ortega sobre sus planes futuros. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco Editado por Javier Leira)

