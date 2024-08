"Era la medalla que me faltaba para un ciclo de oro", celebra Paulino

La dominicana Marileidy Paulino festejó su primer título olímpico en los 400 metros, este viernes en París, recordando su condición de vigente campeona en las principales competiciones.

Paulino se colgó el oro olímpico después de un 2023 en el que obtuvo títulos en el Mundial de Budapest, en los Juegos Panamericanos de Santiago y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

"Ha sido un ciclo olímpico de oro, gracias a la voluntad de Dios. Era la única medalla que faltaba para un ciclo de oro, que he conseguido además en poco tiempo. La verdad es que no tengo palabras para describir cómo me siento", dijo Paulino, con su timidez habitual, a su paso por la zona mixta del Estadio de Francia después de su victoria.

Paulino, subcampeona olímpica de los 400 metros en Tokio, consiguió además una rebaja importante de su mejor marca personal gracias a su crono de 48 segundos y 17 centésimas, que constituye además un récord olímpico.

"Yo hoy quería un récord mundial o un récord olímpico. Ha sido el olímpico, así que estoy igualmente muy feliz. Me he esforzado mucho y estoy que no me lo creo. Ha sido Dios el que lo ha hecho", dijo la 'Gacela' dominicana de 27 años, una persona muy creyente y que antes de la final se puso de rodillas en la pista del estadio para rezar.

La plusmarca mundial de los 400 metros femeninos permanece en pie desde que la alemana Marita Koch la firmara en 1985 con 47.60.

"El Caribe se ha desarrollado muchísimo. Estamos ahí dando la cara en estos Juegos", apuntó sobre los éxitos conseguidos por varias islas de la región en el evento, algunas de ellas medallistas olímpicas por primera vez gracias al atletismo como Santa Lucía o Dominica.

- Referente social -

Paulino, que fue la abanderada de la República Dominicana en la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos de la capital francesa, se mostró además orgullosa de su condición de referente para la juventud dominicana por el ejemplo de cómo progresar desde un entorno humilde a través del deporte.

"Soy de las personas que no compiten por el dinero. Amo el atletismo y quiero ser un ejemplo para los jóvenes dominicanos. Me hace feliz que muchos niños se refugien en el deporte. No es solo salir de la pobreza, es también ayudar a tu familia para que tu vida sea mejor.

"Al pueblo dominicano solo puedo decirle que gracias por el apoyo, que lo he sentido. Gracias por confiar. Mucha gente estuvo orando por mí y esta medalla que la disfruten, que también es de ellos", sonrió.

Paulino vaticinó que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028 el país tendrá nuevas alegrías porque "hay jóvenes en el país que vienen muy fuertes y son muy prometedores".

Dr/mcd

AFP