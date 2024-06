Erbe Elektromedizin inaugura un nuevo centro de competencia para instrumental médico en Rangendingen (Alemania) y amplía sus capacidades al servicio de clientes de todo el mundo

TUBINGA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--jun. 6, 2024--

Erbe Elektromedizin ha inaugurado un nuevo edificio de producción y desarrollo en Rangendingen (Alemania), después de tres años de obras. Con un costo de 90 millones de euros, el nuevo edificio de 25 000 m² es la mayor inversión individual en la historia de la empresa y representa otra parte importante de la red mundial. El edificio combina producción, desarrollo de productos, logística y administración. A partir de ahora, Erbe desarrollará y producirá instrumentos de tecnología médica para clientes de todo el mundo en su sede de Rangendingen, cerca de Tubinga. Con las nuevas instalaciones, la empresa amplía sus capacidades y está aún mejor equipada para hacer frente a las consecuencias de las crisis mundiales. Se trata de un logro pionero en términos de sostenibilidad ecológica, social y económica. Entre los invitados de la inauguración del 3 de mayo se encontraban el presidente del Partido Democrático Libre, Christian Lindner, y la ministra de Economía de Baden-Württemberg, Dra. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Erbe inauguró el 3 de mayo su nueva planta en Rangendingen, cerca de Tubinga. El nuevo centro de competencia se dedicará al desarrollo y producción de instrumental médico para nuestros clientes de todo el mundo. Erbe está ampliando sus capacidades para ser más resistente en caso de que se produzcan cuellos de botella en el suministro como consecuencia de la crisis internacional. De este modo, Erbe garantiza la continuidad de su actividad. Esto nos permite suministrar siempre la máxima calidad a nuestros clientes de todo el mundo.

Un aspecto importante para garantizar el éxito económico continuado es el concepto de sostenibilidad. Para Erbe, “Made in Germany” representa el futuro de Alemania como emplazamiento empresarial en armonía con una tecnología médica innovadora y un papel pionero para una iniciativa empresarial sostenible y responsable.

“Erbe es todo un símbolo de lo que fortalece a nuestro país”, explicó en su discurso Christian Lindner, presidente del Partido Democrático Libre. Elogió la decisión de ubicación y subrayó la importancia de apoyar a las empresas familiares, afirmando: “Son las que crean prosperidad”.

“Con nuestro proyecto de construcción en Rangendingen hemos marcado el rumbo hacia un nuevo estándar”, explica el director comercial, Marcus Felstead.

“Lo cierto es que los clientes de mañana valorarán la sostenibilidad aún más de lo que lo hacemos hoy. Por eso, queremos satisfacer esas demandas”.

Tanto la planificación como la construcción del edificio tenían este objetivo. Para hacer realidad los aspectos ecológicos, sociales y económicos de la estrategia corporativa y combinarlos en un edificio industrial, Erbe apostó por el uso de materiales de construcción ecológicos de alta calidad para la estructura portante y la fachada, el empleo de tecnología de energías renovables y la aplicación de numerosas medidas para lograr un entorno de trabajo óptimo para los empleados.

Entre los aspectos sobresalientes del edificio figura uno de los mayores sistemas fotovoltaicos de la región. Los 2800 paneles solares del tejado, con una potencia de 1 MW, producen 610 000 kWh de electricidad al año y cubren un tercio de la energía necesaria para las operaciones. Esta energía se complementa con una central combinada de calor y electricidad alimentada con biogás neutro en emisiones de CO2.

“Hemos aplicado las normas más exigentes en materia de eficiencia energética y hemos alcanzado el nivel de eficiencia 40 Plus del Instituto KfW”, explica Christian O. Erbe. “Esto significa, que nuestro edificio es más del doble de eficiente desde el punto de vista energético en comparación con las estructuras convencionales, lo que lo convierte en un líder en el campo de la construcción industrial sostenible”.

Allí trabajarán hasta 500 empleados. Se beneficiarán de un entorno moderno y centrado en el empleado. La responsabilidad social de la empresa también incluye un concepto distintivo de salud para los empleados, que incorpora asistencia médica de empresa, semanas de la salud y apoyo financiero para actividades deportivas. En el edificio hay islas de ejercicio para mantenerse en forma, una sala para yoga, actividades de ocio y salas de relajación.

Acerca de Erbe Elektromedizin

Erbe Elektromedizin, que desarrolla, fabrica y distribuye instrumentos y dispositivos quirúrgicos en todo el mundo, también presta servicios para el uso profesional de estos productos en una amplia gama de disciplinas médicas. Cirujanos, equipos quirúrgicos y pacientes de todo el mundo confían en la tecnología médica de Erbe. Los instrumentos y dispositivos quirúrgicos, que se utilizan en casi todas las especialidades, están basados en la electrocirugía combinada con otras tecnologías de Erbe. Las soluciones híbridas nos permiten ofrecer aplicaciones nuevas e innovadoras en campos de la medicina.

Ámbitos de actividad

Una red internacional

La plantilla de Erbe

