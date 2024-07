Erdogan se ofrece a ayudar a poner fin a guerra en ucrania, pero rusia lo descarta como mediador

( )

ANKARA, 3 jul (Reuters) - El presidente Tayyip Erdogan dijo el miércoles a su par Vladimir Putin que Turquía podría ayudar a poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero el portavoz del Kremlin afirmó que el líder turco no podía desempeñar el papel de intermediario en el conflicto, que dura ya 28 meses.

Erdogan, quien habló con Putin al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Kazajistán, dijo que creía que una paz justa que satisfaga a ambas partes era posible, dijo la presidencia turca.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, descartó cualquier papel de intermediario para el líder turco.

"No, no es posible", dijo Peskov cuando un entrevistador de la televisión rusa le preguntó si Erdogan podría asumir ese papel, según la agencia de noticias rusa Tass, que no explicó por qué el Kremlin se oponía a la participación de Erdogan.

La presidencia turca dijo que los dos líderes también discutieron la guerra en Gaza y las formas de poner fin al conflicto en Siria.

Turquía es miembro de la OTAN, la alianza militar occidental liderada por Estados Unidos.

A diferencia de otros líderes de la OTAN, que han impuesto sanciones al Gobierno de Putin, Erdogan ha intentado mantener buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania durante el conflicto. Turquía desempeñó un papel clave en la puesta en marcha de un acuerdo para garantizar el transporte seguro de granos desde los puertos ucranianos del mar Negro, que estuvo en vigor durante un año. (Reporte de Tuvan Gumrukcu y Huseyin Hayatsever Edición de Peter Graff, Ron Popeski y Trevor Hunnicutt)

Reuters