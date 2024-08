Ernesto Valverde ve "muy bien" a Nico Williams y pide "soltar" ya el tema de su posible marcha

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, dejó claro que ve "muy bien" al extremo Nico Williams, centro de atención este sábado cuando visiten al FC Barcelona en LaLiga EA Sports por el interés mostrado por el conjunto catalán en ficharle, y pidió dejar de hablar ya de este tema antes de medirse a un rival que no les provoca "ansiedad" por no ganarle en su estadio desde hace 23 años.

"No creo, yo le veo muy bien, entrenando ya con el equipo con total garantía y no veo ningún problema en ese sentido. Es posible que haya habido ruido en todo este tiempo, que lo ha habido, pero es ruido nada más, hay que separar un poco lo que es importante de lo que es accesorio. Ha servido para llenar muchos periódicos y muchas tertulias, pero aquí tenemos que jugar un partido y no creo que nos tenga que afectar a nosotros en nada más", zanjó Valverde en rueda de prensa.

El exjugador insistió en que lo que ha pasado con el internacional no es "ninguna novedad en el mundo del fútbol". "Nico ha venido a entrenar, está con nosotros, contento y le vemos bien. Esto no es nada que no vaya a ocurrir pasado mañana, dentro de una semana y dentro de seis meses, ya sabemos cómo es esta película", trató de zanjar, al tiempo que advirtió que si se trabajan estas situaciones "desde un punto de vista natural no es para tanto" todo lo que se genera.

"Hay manía con la historia esta. Hay muchas veces que el chicle se puede estirar, se estira, pero hay un momento en que vamos a soltar ya todo esto, ¿no?", replicó ante una nueva pregunta por lo acontecido con el menor de los Williams. "Uno no es ajeno a lo que se comenta. Tú cuentas con todos los que están y yo confiaba en que Nico viniera aquí, y al final ha venido como todos los demás. No he tenido ninguna duda en ese sentido. Hablamos con él, vino contento, se cogió el '10' y ya está", aseveró.

"Es verdad que Nico ha brillado mucho en la temporada pasada, luego ha llegado a la Eurocopa y ha brillado también, pero hay que saber también que en esos torneos internacionales o esos momentos puntuales cuando uno está bien, siempre todo alcanza más resonancia, pero también hay que tener en cuenta que se ha enfrentado a esas situaciones y ha respondido bien. No sé cuál es el techo de Nico y esperamos que sea todavía mucho más alto", alabó Valverde del canterano.

El entrenador del conjunto vizcaíno tampoco cree que el extremo vaya a tener un mal recibimiento por la afición blaugrana. "He jugado muchos partidos en Montjuic y garantizo que no es el campo más 'caliente' del mundo, más que nada por la distancia", advirtió, recalcando que será "un partido normal" y que "el público estará con ganas de ver al Barça porque jugarán en su casa".

SIN "ANSIEDAD" POR LA MALA RACHA COMO VISITANTE ANTE EL BARÇA

"No espero nada especial, más que un partido muy complicado desde el punto de vista de la calidad y el potencial que tiene el rival, que es un candidato a ganar la Liga", añadió Valverde, para el que "todavía no se aprecian mucho los cambios" de Hansi Flick en el FC Barcelona y que "hay cosas que mantienen como intentar apretar alto, mantener la línea arriba, intentar ahogar".

El entrenador del Athletic Club no esconde que el conjunto catalán es "un gran equipo" y no se mostró preocupado sobre la racha de 23 años sin ganarle en su estadio. "Ansiedad no, pero ganas siempre tienes de ganar a un rival, a cualquiera. Está claro que es uno al que hace tiempo que no ganamos allí, pero tengo la sensación de que no somos los únicos porque hablamos de un equipo que siempre opta a ganar la Liga. Cada día y cada partido es una oportunidad nueva para intentarlo desde luego y vamos con esa ilusión", puntualizó.

El campeón de la Copa del Rey llega a este encuentro tras tropezar en San Mamés ante el Getafe en el estreno liguero. "Hay que reconocer que el Getafe fue muy fuerte en los duelos y en las disputas y es como hay que ser. No nos dejó hacer el juego que hubiésemos querido. Lo que pasa es que a veces cuando reconoces el mérito del rival parece que es un demérito tuyo y en ese sentido me refería también a ponernos las pilas porque esta semana tenemos una semana dura", aclaró.

"Vamos al campo del Barça, recibimos al Valencia y al Atlético de Madrid. Es un inicio de liga complicado que se complica más si no hemos ganado el primer partido. Entonces, obviamente ahora mismo estamos con necesidad de puntos y de intentar ganar y vamos a un campo en el que no se nos da especialmente bien", recordó.

Finalmente, el extremeño aseguró que el portero Julen Agirrezabala está "bien", aunque no habló de su titularidad, y que el extremo Álvaro Djaló "tiene que aumentar el ritmo de entrenamientos para poder entrar con garantías al grupo". Tampoco podrá contar con Iñigo Ruiz de Galarreta ni con un Aitor Paredes al que espera "recuperar" la próxima semana.

