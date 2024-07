españa clasifica a semifinales de la euro tras vencer en tiempo extra a alemania

(Actualiza con detalles y firma de autor)

Por Fernando Kallas

STUTTGART, Alemania, 5 jul (Reuters) - Un gol de Mikel Merino en la prórroga dio a España una dramática victoria 2-1 sobre Alemania en un apasionante choque de cuartos de final disputado el viernes entre las dos selecciones más laureadas de la Eurocopa.

El partido, muy esperado, se convirtió en una auténtica fiesta en el Stuttgart Arena, lleno por una mayoría de aficionados alemanes, que quedaron desconsolados tras la derrota de los anfitriones.

España fue superior durante la primera hora y desperdició varias ocasiones antes de que Dani Olmo le diera una merecida ventaja a los 51 minutos.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, realizó cinco cambios en un intento desesperado por encontrar el empate, lo que dio sus frutos a los 89, cuando el suplente Florian Wirtz, mejor jugador del año en la Bundesliga con el campeón Bayer Leverkusen, remató a la red un cabezazo tras pase de Joshua Kimmich para forzar la prórroga.

El partido se encontraba empatado a los 119 minutos y destinado a la tanda de penales cuando el suplente Merino saltó para marcar de cabeza el gol de la victoria, tras un centro de Dani Olmo.

"Al principio no me lo creía. No he visto salir el balón de mi cabeza, he escuchado un silencio increíble, he visto a todos los jugadores venir y darme una paliza y me he dado cuenta de que sí, que había entrado", dijo Olmo tras el encuentro.

Los anfitriones ase esforzaron por igualar la contienda y el lateral Dani Carvajal fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por derribar a Jamal Musiala para evitar un contraataque.

"Es difícil contener las lágrimas. Hoy no hemos merecido perder. Reaccionamos bien tras el descanso. España sólo tuvo dos ocasiones en la segunda parte, nosotros estuvimos más cerca de la victoria que España", dijo el DT germano Nagelsmann. "Duele, llevará tiempo hacerlo mejor, y un torneo en casa no volverá a repetirse en mi carrera, supongo".

Carvajal y el central Robin Le Normand se perderán la semifinal, en la que España enfrentará al ganador del partido que más tarde el viernes disputaban Portugal y Francia.

(Reporte de Trevor Stynes Edición en español de Javier López de Lérida)

