España podría no tener nuevo gobernador del banco central para la reunión del bce, según el gobierno

MADRID, 11 jul (Reuters) - El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, dijo el jueves que es posible que el nuevo gobernador del banco central del país no sea nombrado a tiempo para representar a España en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, el 18 de julio. La subgobernadora, Margarita Delgado, que no tiene derecho a voto, podría representar a España si el Gobierno no ha tomado una decisión sobre a quién nombrar en el máximo cargo del Banco de España, dijo Cuerpo a los periodistas.

El mandato del anterior jefe del banco central, Pablo Hernández de Cos, expiró el mes pasado y el de Delgado está previsto que finalice en septiembre. (Reporte de Belén Carreño e Inti Landauro; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters