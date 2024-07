España sufre una ola de calor y los trabajadores buscan la sombra

MADRID, 18 jul (Reuters) - Las temperaturas se dispararon en amplias zonas de España el jueves y se prevé que sigan subiendo durante el fin de semana, lo que activará las alertas sanitarias y obligará a muchas personas a levantarse más temprano para evitar las horas más calurosas del día.

La agencia de meteorología AEMET prevé que la mayor parte del país supere los 38 grados centígrados el jueves, y las regiones de Andalucía, Extremadura, Madrid y Aragón podrían alcanzar los 40º C.

"Salgo pronto justamente para evitar la ola de calor antes de ir a trabajar", dijo a Reuters Raúl Gómez, que salía a correr en el parque de la Casa de Campo de Madrid a las 7 de la mañana. "Después de trabajar y por la tarde es imposible salir", dijo el hombre de 43 años. En sintonía con las autoridades de todo el sur de Europa, el Ministerio de Sanidad de España recomendó a los ciudadanos que bebieran agua, se protegieran del sol y prestaran especial atención a los jóvenes y los ancianos. La primera gran ola de calor de este verano se extendera hasta cubrir su mayor extensión territorial en España el viernes, con temperaturas que alcanzaran los 40º C en la mayoría de las zonas y hasta 43º C en partes de Andalucía, en el sur, dijo la AEMET. Algunas zonas de la costa mediterránea podrían subir aún más hasta los 44º C el sábado, aunque los termómetros descenderían en la mayoría de las demás regiones, según la agencia de meteorología.

En el centro de Madrid, el repartidor Emanuel López dijo que era más difícil trabajar en los días calurosos.

"El trabajo físico con el calor nos cansa más y nos deja muy agotados", dijo este venezolano de 19 años que lleva tres viviendo en Madrid.

El servicio meteorológico ha emitido una alerta naranja en algunas zonas del país, prohibiendo así el trabajo al aire libre por la tarde en esas zonas en virtud de la normativa gubernamental introducida el año pasado.

TVE mostró a vendimiadores que empezaron a trabajar a las 4 de la mañana y terminaron antes de las 11 en el sur de Córdoba. Según la AEMET, existe un alto riesgo de incendios forestales en la mayor parte del país durante el viernes y el sábado. Amplias zonas de Europa se han visto afectadas por temporadas de incendios forestales cada vez más dañinas que, según los expertos, se deben al aumento de las temperaturas causado por el cambio climático. Es probable que el calor persista hasta mediados de la próxima semana e irá acompañado de bruma procedente de África, que suele agravar los problemas de salud durante los episodios de calor.

(Información de Catherine MacDonald y Michael Gore; redactado por Emma Pinedo; editado por Andrew Heavens; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters