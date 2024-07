España y alemania luchan por la supremacía en la eurocopa

Por Trevor Stynes

Stuttgart, alemania, 4 jul (reuters) - españa y alemania, las dos selecciones más laureadas de la eurocopa y entre las más destacadas de la eurocopa 2024, se enfrentan este viernes en cuartos de final.

Aunque cada una de ellas ha ganado tres títulos de la Eurocopa, más que ninguna otra nación, y han jugado más partidos en la Eurocopa que ninguna otra selección, éste será sólo su cuarto enfrentamiento en la fase final.

El primero tuvo lugar en Francia en 1984, cuando Alemania Occidental era la defensora del título y estaba encuadrada en un grupo con España, Portugal y Rumanía. Se enfrentaron en el último partido, con los alemanes en cabeza con tres puntos (se concedían dos puntos por victoria), mientras que España y Portugal tenían dos cada uno.

España desperdició una gran ocasión en la primera parte, cuando un penalti mal lanzado por Lobo Carrasco fue detenido sin problemas por Harald Schumacher, pero, con el tiempo ya cumplido, un cabezazo de Antonio Maceda en el minuto 90 dio el pase a España y mandó a los alemanes a casa.

Sin embargo, cuatro años más tarde, la República Federal de Alemania se tomó la revancha en su propio país, al quedar encuadrada en el mismo grupo que Italia y Dinamarca.

España necesitaba la victoria para pasar de ronda, pero no fue rival para los anfitriones en Múnich y el equipo de Franz Beckenbauer consiguió una cómoda victoria por 2-0 gracias a dos goles de Rudi Voeller. Sin embargo, los alemanes no lograron alzarse con el título, al caer ante Países Bajos en semifinales, y España y Alemania no volvieron a verse las caras en el torneo hasta la Eurocopa de Austria y Suiza 2008. España había ganado un título cuando acogió la fase final en 1964, mientras que Alemania tenía tres en el zurrón, y se enfrentaron en la final por primera vez. Fernando Torres marcó el único gol del segundo título de España, su primera victoria en un gran torneo en más de 40 años, iniciando un periodo de dominio español en el fútbol.

Cuatro años más tarde, se convirtió en el primer equipo que revalidaba el título de la Eurocopa, y en 2010 conquistó su primer trofeo de la Copa Mundial, derrotando a Alemania en semifinales. El partido del viernes se presenta como una final anticipada, ya que España es posiblemente el equipo que está ofreciendo el juego más emocionante del torneo, y el único que ha ganado los cuatro partidos, mientras que la anfitriona Alemania ha impresionado más que otros favoritos previos al inicio del torneo.

Los vencedores irán encarrilados a conquistar su cuarta corona, todo un récord. (Información de Trevor Stynes; editado por Ed Osmond; editado en español por Mireia Merino)

Reuters