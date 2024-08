Espanyol, Leganés y Valladolid buscan resistir en una permanencia con muchos invitados

Los recién ascendidos Leganés, Valladolid y Espanyol aspiran a conseguir la siempre complicada permanencia en LaLiga EA Sports 2024-2025, una pelea para que siempre hay muchos candidatos y que también esperan evitar equipos como Alavés, Celta, Mallorca o Rayo Vallecano.

El Espanyol vuelve a LaLiga EA Sports tan solo una campaña después de consumar un fatídico descenso en la última jornada liguera. Los 'pericos' se sobrepusieron al golpe y consiguieron, con mucho sufrimiento, ascender a Primera División tras un 'play-off' en el que dejaron atrás a Sporting y Oviedo. Ahora, su objetivo en la vuelta a la máxima categoría del fútbol español es mantener la categoría sin sufrir en exceso.

Para lograrlo, la dirección deportiva del club catalán ha reforzado la plantilla con la llegada de Álvaro Tejero, Alejo Véliz, Alex Král o Irvin Cardona, aunque ha visto como se marchaban jugadores importantes en el ascenso como Nico Melamed, Keidi Bare y, sobre todo, el máximo goleador de LaLiga Hypermotion 2023-24, el danés Martin Braithwaite, que consiguió 22 tantos y puso rumbo al Gremio brasileño.

Igual que el Espanyol, el Real Valladolid consiguió el ascenso a Primera tan solo una campaña después de descender. Además, los blanquivioletas lo consiguieron una jornada de antelación y sin tantos apuros. Ahora, de vuelta a LaLiga EA Sports, el equipo dirigido Paulo Pezzolano busca la permanencia aparcando las batallas extradeportivas entre la afición y la dirección.

Pese a ello, el Pucela ha reforzado una plantilla que solo cuenta con las bajas de Monchu, Sergio Escudero y Jordi Masip, y que se ha resforzado con la llegada de Eray Cömert, y conseguido la continuidad de Víctor Meseguer, Raúl Moro, Stipe Biuk, Amath Ndiaye, Stanko Juric y Chuki. Así, necesitarán dar continuidad al gran nivel defensivo exhibido en Segunda y encontrar claridad ofensiva, ya que el pasado curso su máximo goleador, Sylla, tan solo alcanzó los ocho tantos.

El último equipo que regresa a Primera es el CD Leganés. El equipo 'pepinero' volvió a ser una de las sorpresas de LaLiga Hypermotion, de la que se proclamó campeón para volver a la élite del fútbol español que abandonó en 2020 y después de un primer paso que dejó huella. Por supuesto, el principal y único objetivo del equipo madrileño será el de mantener la categoría, y para ello necesita reforzar un equipo que ha perdido al 'Zamora' de Segunda División, Diego Conde, o jugadores como Francisco Portillo y Allan Nyom.

El equipo de Borja Jiménez, que será el entrenador más joven de LaLiga EA Sports con 39 años, ha logrado retener a Miguel de la Fuente, máximo goleador del equipo el curso pasado, Juan Cruz y Enric Franquesa y ha compensado la baja en la portería con la llegada del experimentado Marko Dmitrovic y reforzarse con jugadores en el medio de calidad como los centrocampistas Roberto López y Óscar Rodríguez.

Rayo vallecano, las palmas y mallorca buscan un año más tranquilo

Rayo Vallecano, Las Palmas y Mallorca consiguieron la permanencia el pasado año, aunque lo lograron con más sufrimiento del deseado. Tras una primera vuelta buena, el conjunto insular acabó precipitándose en la clasificación y sufriendo para mantenerse. Además, los canarios han visto como Xavier García Pimienta, uno de los grandes artífices del gran rendimiento del club en los últimos años, dejó el banquillo para marcharse a un proyecto más potente como el del Sevilla.

Y para lograr la permanencia por segundo año consecutivo por segunda vez en el siglo XXI, Las Palmas ha elegido a Luis Miguel Carrión, técnico que estuvo a punto de conseguir el ascenso con el Oviedo. Junto a él, también han llegado los refuerzos de Scott McKenna, Oli McBurnie, Manu Fuster, Marvin Park, Adnan Januzaj, Jasper Cillessen, Viti Rozada, Dinko Horkas, Álex Muñoz, Iván Gil, Jaime Mata e Iván Cedric. Muchos jugadores nuevos para un proyecto que sigue contando con piezas claves como Mika Mármol, Alex Suárez, Alberto Moleiro, Kirian Rodríguez o Álvaro Valles.

Otro equipo que cambia de ciclo, al menos en el banquillo, es el Mallorca. Tras dos temporadas completas del carismático mexicano Javier Aguirre, en las que consiguió la permanencia y una fina de Copa del Rey, llega Jagoba Arrasate. El extécnico de Osasuna es la principal novedad del equipo balear, que ha visto como un jugador clave en los últimos cursos como el guardameta Pedrag Rajkovic se marchaba al fútbol saudí.

Además de Arrasate, la dirección deportiva del Mallorca ha incorporado a Johan Mojica, Takuma Asano y Mateu Morey para reforzar una plantilla que seguirá contando con una de las mejores duplas de delanteros de la competición: Cyle Larin y Vedat Muriqi. También mantienen a jugadores que deben dar un paso adelante para conseguir la permanencia como Sergi Darder, Dani Rodríguez o Samú Costa.

En el caso del Rayo Vallecano, la entidad madrileña ha optado por la continuidad de Iñigo Pérez pese a que la temporada pasada acabaron sufriendo más de lo previsto para salvar la categoría. Pero este curso, año de su centenario, el equipo rayista quiere dar un paso adelante y situarse en una posición más cómoda en la que, incluso, puedan llegar a mirar a cotas más altas. Para ello han llegado jugadores como Gerard Gumbau o Adrián Embarba.

Osasuna, alavés, celta y getafe quieren tranquilidad y aspirar a más

Osasuna afronta una temporada sin Jagoba Arrasate en el banquillo por primera vez desde 2018. En su lugar, Vicente Moreno será el encargado de tomar las riendas de un proyecto que ambiciona mirar más hacia arriba que hacia abajo como logró normalmente con su anterior entrenador.

Eso sí, la plantilla 'rojilla' apenas ha sufrido cambios este verano y, a la espera de algunos refuerzos, Ante Budimir, a gran nivel goleador la pasada temporada, el talentoso campeón olímpico Aimar Oroz o jugadores como Javi Moncayola, Lucas Torró o Alejandro Catena serán la columna vertebral de un equipo que ha perdido a uno de sus baluartes, su capitán David García, que puso rumbo a Arabia Saudí.

Un objetivo que comparte con el Deportivo Alavés. Los 'babazorros' vienen de cuajar una gran temporada en su regreso a Primera División, manteniendo en todo momento un buen colchón de puntos con el descenso y salvándose con bastante holgura. Repetir la experiencia es la premisa de un equipo que ha cambiado varias piezas en su plantilla y se ha reforzado arriba con Asier Villalibre, Stoichkov, Luka Romero y Hugo Novoa, pero que ha perdido algunas piezas importantes como Samu Omorodion, Alex Sola y, atrás, a Rafa Marín y Andoni Gorosabel.

Por su parte, el Celta quiere dar continuidad al mejor final de curso vivido desde la llegada de Claudio Giraldez, aunque eso no evitó su también sudase hasta el final. Tras un centenario en el que no cumplieron las expectativas, la ambición celtiña vuelve a ser asentarse en la primera mitad de la clasificación y no tan cerca del descenso.

Para ello han llegado nombres de nivel como el delantero Borja Iglesias, criado en A Madroa, o el centrocampista Ilaix Moriba. Aun así, para lograrlo necesitarán una mejor versión de Iago Aspas, que vivió el curso pasado su peor campaña goleadora desde su regreso al Celta y que este año no tendrá la compañía del noruego Jorgen Strand Larsen, uno de los mejores la pasada temporada.

Por último, el Getafe, que durante parte de la temporada coqueteó con puestos europeos, aspira a superar el rendimiento del curso anterior y salvarse sin problemas una vez más. Con el 'papá' José Bordalás en el banquillo, el estilo y la competitividad del equipo están fuera de toda duda, aunque necesitará acomplar desde el inicio a los recién llegados Peter Federico, Álex Sola, Carles Pérez y Chisantus Uche. Piezas que han llegado tras las marchas de dos veteranos como Jaime Mata y Nemanja Maksimovic.

Europa Press