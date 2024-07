Estados unidos corre el riesgo de perder los juegos olímpicos de 2028 y 2034, según miembro del coi

Por Steve Keating

16 jul (Reuters) - Estados Unidos corre el riesgo de perder tanto los Juegos Olímpicos de verano de 2028 como los de invierno de 2034 si las fuerzas del orden estadounidenses se exceden en su investigación sobre los nadadores chinos, declaró Dick Pound, antiguo alto miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

Cualquier país que desee competir o celebrar un acontecimiento deportivo internacional debe cumplir el código antidopaje.

Pound, abogado canadiense que dirigió la creación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cree que la Ley Rodchenkov que Estados Unidos está utilizando para investigar los resultados positivos de 23 nadadores chinos podría descalificar a este país como sede olímpica.

La legislación de la Ley Rodchenkov aprobada en 2020 amplía la jurisdicción de las fuerzas de seguridad estadounidenses a cualquier competición deportiva internacional en la que participen atletas estadounidenses o que tenga conexiones financieras con Estados Unidos.

"Esa legislación no cumple con el código antidopaje", dijo Pound a Reuters el martes. "Mi conjetura es que uno de los pasos que la AMA va a dar en este momento es entregar este asunto en particular al comité de revisión del cumplimiento".

"Lo que sospecho es que si hay o cuando haya una audiencia al respecto, declararán que Estados Unidos no cumple.

"Eso significaría que no podrían organizar los Juegos Olímpicos". La AMA no hizo comentarios cuando se le preguntó sobre la posibilidad de llevar a Estados Unidos ante el comité de revisión de incumplimiento, pero otros funcionarios antidopaje que no quisieron ser nombrados confirmaron que la idea está siendo discutida.

La AMA considera que la Ley Rodchenkov es una legislación nacional que no está en armonía con el código antidopaje y que permite a las autoridades estadounidenses volver a litigar casos ya resueltos.

Con los contratos firmados y los planes adelantados, despojar a Los Ángeles de los Juegos Olímpicos de 2028 es poco probable. Sin embargo, Pound declaró a Reuters que el COI podría plantearse retrasar la confirmación de Salt Lake City como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034. Se espera que Salt Lake sea confirmada como sede de los Juegos Olímpicos de 2034 durante el Congreso del COI que se celebrará la próxima semana antes de los Juegos de Verano de París, pero Pound afirmó que los dirigentes olímpicos podrían aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje retrasando la confirmación. (Reportaje de Steve Keating en Toronto; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters