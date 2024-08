Estadounidense thomas domina y logra el título olímpico de los 200 metros femeninos

Por Mitch Phillips y Lori Ewing

PARÍS, 6 ago (Reuters) - La estadounidense Gabby Thomas se adjudicó por fin el título global que tanto tiempo llevaba buscando, con una actuación dominante que le valió el oro olímpico en los 200 metros, negando el doblete de velocidad a la medallista de plata Julien Alfred.

Thomas, de 27 años, fue bronce en Tokio y plata en los campeonatos del mundo del año pasado, y desde entonces no ha dejado de hablar de su búsqueda del oro.

Controló la carrera durante todo su desarrollo y cruzó la meta en 21,83 segundos, para mostrar una amplia sonrisa de incredulidad, con las manos en la cabeza, cuando terminó su actuación.

Alfred, la primera medalla olímpica de Santa Lucía al ganar los 100 metros planos, fue la más rápida en la salida, pero se quedó en segunda posición con 22,08 segundos. Brittany Brown fue bronce para Estados Unidos con marca de 20,20 segundos.

"Estoy cansada. Han sido cinco días muy largos", dijo Alfred a periodistas. "Esta noche me he sentido preparada para los 200 metros. Me siento bien, no me quejo en absoluto. Esto significa mucho. Primeros Juegos Olímpicos, volver con oro y plata, no puedo pedir más".

Thomas llegó a París con el tiempo más rápido del mundo esta temporada, 21,78 segundos, e hizo una rotunda declaración en las semifinales del lunes, cuando se distanció del resto con facilidad en los últimos 50 metros para cruzar la línea sonriente en 21,86 segundos.

La frustración fue mayor para las británicas Dina Asher-Smith y Daryll Neita, cuarta y quinta respectivamente.

La jamaiquina Shericka Jackson, vigente campeona del mundo, se retiró de las series del domingo por lesión.

Reporte de Lori Ewing. Editado en español por Javier Leira

