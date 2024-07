Estefanía Fernández: "He soñado muchas veces que gano el oro en París 2024"

"Soy muy exigente conmigo misma y muy perfeccionista", admite la piragüista extremeña en una entrevista con Europa Press

La piragüista española Estefanía Fernández ha soñado "muchas veces" con ganar "el oro" en los Juegos Olímpicos de París y confía "al 100%" en qué hacer para lograrlo, manejando "muy bien" las altas expectativas que hay sobre el K4 500 porque ella y sus compañeras tienen la "tranquilidad" de ir por "un camino" que ya les ha dado resultados.

"He soñado muchas veces que gano el oro en París. Lo visualizo muchas veces y confío al 100% en lo que tengo que hacer. Mi carrera la destacaría desde mi punto fuerte que es mi capacidad aeróbica. Cuando la situación se pone complicada, cuando todo el mundo está cansado, es donde aparezco yo. Sé que tengo unos metros finales muy fuertes", ha explicado Fernández, embajadora de los productos Alivium CBD de The Beemine Lab, durante una entrevista con Europa Press.

A solo un mes de París 2024, Fernández ha abogado por "llegar en la mejor forma". "La planificación y los entrenamientos están directamente enfocados para los JJ.OO. Y todo está controlado: la alimentación, el peso, el descanso... Este último es fundamental y para el que me ayudan mucho los productos de la gama Alivium CBD", ha comentado.

"Al final esto es como todo en cadena. Como algo falle o algo desencaje, no estaremos al 100%, no hacemos una serie en el gimnasio o una serie en la bicicleta que no vaya enfocada a la competición al 100%, etc. No entrenamos por entrenar", ha apuntado la componente del equipo K4 500 femenino español.

Fernández tiene claro que en la preparación no solo es fundamental el "aspecto físico", sino también "el aspecto mental". "Cuando no podemos, es ahí cuando se aprieta aún más de cabeza. Soy muy exigente conmigo misma y muy perfeccionista. No me rindo y le he dado a mi cerebro y a mi cuerpo la fuerza para seguir, aunque las condiciones sean complicadas", señaló la piragüista extremeña.

Aunque ella doblará en K1 y K4 durante los JJ.OO., ha reconocido que la planificación del ciclo olímpico "va 100% enfocado al K4" porque es su "principal baza". Pero ha matizado que, al ser la misma distancia que la prueba en solitario, esa "fuerza" que da un barco de equipo ayuda "a mejorar en el barco individual".

"A mí, personalmente, me encanta entrenar el barco de equipo. Al final, te exiges aún más con tus compañeros al tener que demostrar que puedes confiar en ti y que tú puedes confiar en el barco. Pero sí que es verdad que me gusta mucho competir en el barco individual, al final es una sensación totalmente distinta porque aunque compita sola en la piragua, no me siento sola", ha añadido Fernández.

Sobre el esfuerzo físico que supondrá exigirse en las dos pruebas, ha aseverado que por su constitución es una persona que tiene "mucha capacidad aeróbica", así como "mucho aguante". "Vengo de un club en el que siempre hemos competido todos los barcos, todas las pruebas, y ahora estoy cien por cien preparada. En los entrenamientos que hacemos de calidad con series muy largas consigo tener esa constancia y conseguir mantener esos buenos tiempos", ha agregado.

"Me veo preparada, pero el descanso para estar al día siguiente otra vez de nuevo al cien por cien es fundamental. También a nivel mental, al final cuando cada día tienes mucha presión acabas como agotada. Y otra vez de nuevo al día siguiente tienes que estar al cien por cien. Es algo que estoy trabajando mucho", ha dicho la palista nacida en Mérida.

Igualmente cree que están gestionando las expectativas "muy bien" y que con sus resultados previos es más fácil esperar "una medalla". "No tenemos ningún miedo ni ningún límite. Al final es repetir lo que ya hemos hecho entrenando. Tenemos esa tranquilidad de ir por un camino que nos ha dado un buen resultado. Eso nos da confianza para seguir al 100% y demostrar que nuestra estrategia es acertada", ha asegurado.

"Es una estrategia con la que tienes que tener la cabeza muy fría, porque ves en la carrera todos los barcos a tu lado y cada uno lleva una estrategia distinta, y hay que tener esa mentalidad para decir, 'no, yo no me salgo de mi estrategia y esta estrategia me va a dar al 100%'", ha afirmado sobre la táctica que llevarán a cabo en los JJ.OO.

Fernández forma parte de una de las mejores generaciones de la historia del piragüismo español, con resultados superlativos tanto en la categoría masculina como femenina, lo que hace que entre sus deportistas exista "un pique diario muy sano".

"Al final es lo que hace que saquemos la máxima calidad posible a cada serie, cada entrenamiento, cada día, y nos ayuda al 100%. Y eso al final es fundamental. Aterrizas antes de ir al agua, pero nos montamos al agua y vamos por todas. Es decir, que se sufre más, porque no dejas que te relajes en ningún momento, pero es el camino que hay que seguir para conseguir llegar a los altos", ha resaltado la palista olímpica.

Por último, Fernández ha relatado lo que suponen unos JJ.OO. para un deportista: "Aspiramos a lo máximo del deporte y el evento deportivo máximo son los Juegos. Ahora mismo es como un sueño hecho en realidad. Estoy tranquila de que al final el deporte que me hace feliz me ha devuelto todo ese sacrificio que he hecho a lo largo de mi vida".

