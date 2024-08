"¡Estoy en shock!", dice Hayes tras conquistar el oro con EEUU

La laureada técnica británica Emma Hayes dijo estar "en shock" y recordó a su fallecido padre al ganar el oro del fútbol femenino de París-2024 en su primer torneo al mando de la selección de Estados Unidos.

"Estoy muy emocionada, ha sido un sueño para mí estar en esta posición, y le doy las gracias a mi papá, él fue quien me empujó para poder venir aquí y entrenar a un grupo increíble de jugadoras, que me han recibido tan bien y han asumido todo lo que les he pedido. Son gente tremenda, futbolistas y modelos a seguir, las amo", dijo al término del partido.

El 'Team USA' venció 1-0 al Brasil de Marta en el Parque de los Príncipes, en París, y se colgó su quinto oro en Juegos Olímpicos y el primero desde Londres-2012.

La victoria en un torneo que reúne a las mejores futbolistas del planeta es un bálsamo para el todopoderoso equipo estadounidense, cuatro veces campeón mundial, tras el fracaso en la Copa del Mundo de 2023.

Muy exitosa al mando del equipo femenino del Chelsea de Inglaterra, Hayes asumió a finales de mayo la conducción técnica de las norteamericanas.

La carismática entrenadora, de 47 años, recordó a su padre, Sid, fallecido el año pasado, en la entrevista a la televisión oficial.

"Me emociona mucho pensar en ello. Llevo el collar de mi padre, tiene un águila americana. Hoy ha estado conmigo y eso me ha ayudado. El público ha estado tremendo, Brasil ha estado tremendo, ¡estoy en shock!", agregó.

