Estudio revela que fármaco contra la obesidad más antiguo de novo es seguro y eficaz para los niños

Por Maggie Fick

LONDRES, 11 sep (Reuters) - Saxenda, el medicamento para adelgazar más antiguo de Novo Nordisk, ayudó a los niños de entre 6 y menos de 12 años a reducir su índice de masa corporal en un 7,4% en un ensayo de 56 semanas, según los resultados presentados el miércoles en un congreso médico.

El estudio, patrocinado por Novo, fue el primero en examinar la seguridad y eficacia de las inyecciones diarias de Saxenda, cuyo nombre químico es liraglutida, en niños pequeños. En la actualidad no hay medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad en niños menores de 12 años, aunque Saxenda se aprobó para adolescentes en 2020 y para adultos en 2014. Novo señaló que ha solicitado a los organismos reguladores de Estados Unidos y Europa que amplíen la aprobación para incluir las edades implicadas en este estudio.

El ensayo, en el que participaron 92 niños, cumplió su criterio de valoración principal de reducción del IMC en los que tomaron liraglutida, así como los criterios de valoración secundarios, incluida la pérdida de peso, en comparación con un placebo. El IMC es una medida de la grasa corporal basada en la estatura y el peso que ayuda a definir si una persona tiene sobrepeso o es obesa.

Los resultados se presentaron en la reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes celebrada en Madrid y se publicaron en el New England Journal of Medicine. "Hasta la fecha, los niños no han tenido prácticamente ninguna opción para tratar la obesidad. Se les ha dicho que 'se esfuercen más' con dieta y ejercicio", afirma la investigadora principal, la profesora Claudia Fox, del Centro de Medicina de la Obesidad Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. "Ahora, con la posibilidad de un medicamento que aborde la fisiología subyacente de la obesidad, existe la esperanza de que los niños con obesidad puedan llevar vidas más sanas y productivas".

Los niños que tomaron el medicamento también experimentaron mejoras en el control de la presión arterial y la glucemia que los que recibieron un placebo, informaron los investigadores. (Reporte de Maggie Fick en Londres; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters