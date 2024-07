Eva Navarro: "Llegamos a los Juegos Olímpicos con una selección muy formada"

Los ángeles de san rafael (segovia), 3 jul. 2024 (europa press) -

La futbolista murciana Eva Navarro ha subrayado este miércoles, tras ser incluida en la lista definitiva por la seleccionadora Montse Tomé, que el combinado de España llegará a los Juegos Olímpicos de París (Francia) "con una selección muy formada", ya que a su juicio "el fútbol femenino ha ido creciendo cada vez más".

"El fútbol femenino ha ido creciendo cada vez más y estamos ahora mismo en una posición muy alta, también por haber ganado el Mundial. Llegamos a los Juegos Olímpicos con una selección muy formada, teniendo a las mejores jugadoras del mundo y eso es algo muy bonito", declaró Navarro desde Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

"Para mí es un sueño hecho realidad, desde muy pequeñita soñaba con jugar unos Juegos Olímpicos. Tengo la oportunidad de jugarlos y con muchísimas ganas de afrontarlo", añadió. "Cada vez que sale una lista de la selección, es más difícil entrar porque hay mucha competencia", opinó después de que Tomé haya facilitado su lista para París 2024.

Además, la delantera nacida en Yecla destacó los recientes éxitos de la 'Roja'. "Tenemos muy buen nivel de fútbol femenino en España y creo que es algo positivo que haya tanta competencia. Es algo bueno, aprendemos unas de otras", comentó al respecto.

"Desde ya estamos preparando los Juegos Olímpicos con muchas ganas y también los dos partidos de clasificación que tenemos", aludió a las próximas citas en la fase de clasificación para la Eurocopa Femenina de 2025. "Sabemos que es una competición diferente y que vamos a jugar cada tres días. Creo que tenemos muchísimas jugadoras preparadas para ello y deseando ir, que empiece ya", apostilló Navarro.

Mientras, hizo memoria sobre ediciones pasadas de JJ.OO. "No tengo ningún recuerdo, pero desde muy pequeñita los he visto en la tele y de verlos se me pone la piel de gallina", dijo. "Es un sueño hecho realidad. Que una jugadora como yo, con la edad que tengo, pueda estar en los Juegos Olímpicos, es algo muy bonito y estoy muy feliz", reiteró.

No obstante, jugadoras como Maite Oroz y Alba Redondo se quedaron fuera de la lista. "Para ellas es un día bastante complicado, pero para eso estamos todas las compañeras, para apoyarles. Cada vez que venimos aquí, sabemos el rol que tenemos, pero al día siguiente toca entrenar con muchísimas ganas. Creo que las victorias, que ojalá sean muchas, obviamente formarán parte de ellas", auguró al respecto.

"Con el Atleti he hecho una buena temporada, estoy muy contenta de lo que he hecho. Haber podido clasificarnos a Champions y haber dejado el club sabiendo que hemos cumplido los objetivos, pues estoy muy contenta. A nivel físico, llego a los JJ.OO. con muchas ganas, creo que me encuentro muy bien. He trabajado mucho para poder conseguir lo que estoy consiguiendo", admitió la ya exdelantera colchonera.

"Todavía falta ver a una Eva que estoy en proceso, pero estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente. Y mentalmente, es algo que también ha sido un poco duro, ver si entraba en la lista o no. Al final Montse ha confiado en mí, estoy muy agradecida y estoy deseando que lleguen esos JJ.OO. para demostrar esa confianza", aseguró.

De igual modo, se marçó objetivos para esa cita de París 2024. "Está claro que tenemos una espinita clavada, que es Japón, porque en el Mundial nos ganó. Tenemos muchísimas ganas de jugar contra ellas y ojalá podamos hacer la revancha que tantas ganas tenemos", indicó Navarro, que luego analizó el apretado calendario para la 'Roja'.

"Puede ser algo extraño, pero son cosas que vienen así. Estamos preparadas para ello, al final nos quedan dos partidos de clasificación [para la EURO]. Aunque sabemos que tenemos los deberes hechos, también es una forma de preparar los JJ.OO. y estamos deseando que llegue el próximo partido para competir", señaló la atacante murciana.

Tampoco esquivó preguntas sobre el regreso de Patri Guijarro. "La vuelta de Patri es algo positivo para la selección. Es una jugadora de las mejores del mundo en su posición y creo que nos va a aportar muchísimo. Cada jugadora que viene la acogemos superbién y, como digo, es algo positivo", insistió Navarro sobre la jugadora culé.

"No va a haber ningún cambio. Montse tendrá que tomar la decisión de ver quién pone en esa posición. Las jugadoras que tenemos esa posición creo que tenemos a los mejores y... bueno, ya veremos", agregó. "Es algo muy bonito, es un reto por delante saber que todo el mundo está mirando a la selección española, que vamos a representar a nuestro país en unos JJ.OO. y con muchísimas ganas de representarlo", confesó.

"Ahora mismo estamos centradas en lo que es lo nuestro, en preparar los JJ.OO., en llegar perfectamente a los JJ.OO., muy bien físicamente. Y lo que no entra en lo que es nuestra burbuja de fútbol creo que se tiene que solucionar por otro lado", respondió a la pregunta sobre el adiós de Markel Zubizarreta a su puesto de director de Fútbol Femenino dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De vuelta a la actualidad de la 'Roja', Navarro describió cómo se había enterado de la convocatoria para París 2024. "De las compañeras que se han ido quedando fuera, hemos hablado con ellas individualmente, y luego hemos tenido una reunión conjunta. Es un día duro para ellas, pero vamos a estar con ellas y el vídeo que hemos visto por redes sociales es algo muy bonito y se te ponen los pelos de punta", resaltó.

Estas cuestiones olímpicas se trufaron durante el 'canutazo' de prensa con otras sobre su posible fichaje por el Real Madrid. "Ahora estoy muy centrada aquí en la selección, mi prioridad ahora mismo es la selección. Lo que tenga que venir de mi futuro obviamente se verá dentro de poco y veremos a ver dónde estoy", contestó.

"En mi maleta lo que más va es felicidad y ilusión", bromeó sobre qué llevará a París. "He llamado a mis padres, a mi hermano, a mi pareja... he llamado a todos. La verdad que ha sido algo muy bonito. Ellos también estaban con muchos nervios de si estaba en la lista o no. Estoy muy feliz y también feliz por ellos, por cómo se han puesto y cómo han reaccionado", relató Navarro.

Por último, rememoró malas épocas. "Pasé dos años muy complicados con la rodilla y el Mundial fue una recompensa de todo lo que llevaba trabajando. Fue un plus para mí y creo que he crecido muchísimo más, después de todas las lesiones, y que llegue esta recompensa con el Mundial y con los JJ.OO. es algo muy bonito y siempre voy a estar agradecida", concluyó la todavía delantera del Atlético de Madrid.

