Exclusiva-acuerdo de microsoft con emiratos árabes podría transferir chips y tecnología de ia clave de eeuu

Por Stephen Nellis

23 mayo (Reuters) - El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha declarado que el importante acuerdo de la empresa tecnológica con la firma de inteligencia artificial (IA) G42, respaldada por Emiratos Árabes Unidos, podría implicar la transferencia de sofisticados chips y herramientas, lo que, según un congresista republicano, amenaza con tener implicaciones para la seguridad nacional.

En una entrevista concedida esta semana a Reuters, Smith afirmó que el acuerdo de venta, muchos de cuyos alcances se incluyen en esta información por primera vez, podría pasar a una segunda fase que implicaría la exportación de componentes cruciales de tecnología de IA, como los pesos modelo, una joya de la corona de esos sistemas que determinan su potencia. Smith dijo que no hay un calendario firme para la segunda fase.

Funcionarios estadounidenses han señalado que los sistemas de IA podrían plantear riesgos para la seguridad nacional, por ejemplo facilitando la ingeniería de armas químicas, biológicas y nucleares. El gobierno de Biden exigió en octubre a los fabricantes de los mayores sistemas de IA que compartieran detalles sobre ellos con el gobierno estadounidense.

Para seguir adelante, el convenio requeriría la aprobación del Departamento de Comercio estadounidense. Cuando anunciaron el acuerdo, los directivos de Microsoft afirmaron que existían salvaguardias para proteger la tecnología de la empresa y evitar que entidades chinas la utilizaran para entrenar sistemas de IA.

Pero esas medidas no se han hecho públicas y legisladores estadounidenses se preguntan si son adecuadas. El carácter a puerta cerrada de las negociaciones entre dos empresas privadas sobre las condiciones y salvaguardias de transferencias de tecnología estadounidense ha alarmado a algunos congresitas.

"A pesar de las importantes implicaciones para la seguridad nacional, el Congreso aún no ha recibido una información exhaustiva del poder ejecutivo sobre este acuerdo", declaró a Reuters Michael McCaul, presidente republicano de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Me preocupa que no se hayan colocado las barandillas adecuadas para proteger la tecnología sensible de origen estadounidense del espionaje chino, dados los intereses (del Partido Comunista Chino) en los EAU", añadió.

El Departamento de Comercio ya exige notificaciones y, en varias regiones, licencias de exportación para enviar chips de inteligencia artificial al extranjero. Pero el acuerdo entre Microsoft y G42 pone de manifiesto las lagunas de la legislación estadounidense, ya que los reguladores se apresuran a seguir el ritmo de una tecnología en rápida evolución.

En la actualidad, por ejemplo, no existe ninguna normativa que restrinja la exportación de modelos de IA, aunque McCaul y un grupo bipartidista de legisladores presentaron esta semana una legislación que otorgaría a los funcionarios estadounidenses un poder más explícito para hacerlo.

Ejecutivos de Microsoft dijeron que la compañía da la bienvenida a un debate sobre un nuevo marco legal que rija la transferencia de tecnología de IA y que el acuerdo con G42 requiere que la firma de EAU cumpla con las regulaciones estadounidenses a medida que evolucionan.

"Fundamentalmente, en lo que estamos centrados es en tratar de garantizar que la tecnología estadounidense pueda moverse por el mundo de forma segura", apuntó Smith. (Reporte de Stephen Nellis en San Francisco; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters