Exclusiva-argelia excluye a francia de la licitaciones de trigo por tensión en relaciones: fuentes

Por Gus Trompiz y Michael Hogan

PARÍS, 9 oct (Reuters) - Argelia excluyó esta semana a las empresas francesas de una licitación de importación de trigo y exigió a los participantes en la puja que no ofrezcan trigo de origen francés, en una aparente repercusión de la reciente tensión diplomática entre Argel y París, según fuentes comerciales.

La medida, que se hace eco de una disputa de hace tres años que llevó a Francia a ser marginada de las licitaciones de trigo de su antigua colonia durante meses, puede reforzar el reciente dominio de los suministros del mar Negro, encabezados por el trigo ruso, en el enorme mercado de importación de Argelia.

Argelia es uno de los mayores compradores de trigo del mundo y durante muchos años Francia fue con diferencia su principal proveedor.

La decisión de Francia en julio de respaldar un plan para que la región del Sáhara Occidental quede bajo soberanía marroquí enfureció a Argel, que apoya la búsqueda de un Estado independiente por parte del movimiento Frente Polisario.

Argelia celebró el martes una de sus licitaciones periódicas, en la que la agencia estatal de cereales OAIC compró más de 500.000 toneladas métricas, según las estimaciones de los comerciantes.

Las licitaciones de la OAIC se celebran según un sistema de origen facultativo, en virtud del cual el vendedor puede elegir la procedencia del grano dentro de una gama de orígenes aprobados que incluye el trigo francés.

Pero seis fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que esta vez las empresas francesas no recibieron invitación para participar, mientras que a las empresas no francesas que participaron se les pidió que no propusieran trigo francés como opción de suministro.

La OAIC y los ministerios franceses de Comercio Exterior y Agricultura no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. (Reporte de Gus Trompiz en París, Michael Hogan en Hamburgo y Lamine Chikhi en Argel. Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters