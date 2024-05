Exclusiva-asesores de trump se reunieron con primer ministro israelí netanyahu, según una fuente

Por Gram Slattery

WASHINGTON, 20 mayo (Reuters) - Tres exfuncionarios de política exterior de Estados Unidos en el Gobierno de Donald Trump se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otras figuras públicas en Israel el lunes, según una persona con conocimiento directo del asunto.

La delegación estaba formada por Robert O'Brien, que fue el cuarto y más reciente asesor de seguridad nacional de Trump, así como por el exembajador en Emiratos Árabes Unidos John Rakolta y el exembajador en Suiza Ed McMullen, dijo la persona, que pidió mantenerse en el anonimato ya que el itinerario del viaje no era público.

Además de Netanyahu, la delegación se reunió con el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y con varios otros funcionarios, dijo la fuente.

Uno de los principales objetivos del viaje era obtener una mejor comprensión de la compleja situación política interna de Israel, dijo la persona familiarizada con la visita. La coalición de Netanyahu está acosada por desacuerdos internos, y muchos israelíes culpan a su Gobierno de no haber impedido el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Fue un raro caso de aliados de Trump viajando al extranjero como parte de una delegación organizada para reunirse con funcionarios extranjeros. Tuvo lugar en un contexto de tensiones entre Israel y el Gobierno de Biden sobre la conducción israelí de la guerra en Gaza.

No quedó claro de qué habló la delegación de aliados de Trump con los israelíes. La fuente señaló que el grupo no estaba actuando a petición del expresidente y no tenía ningún mensaje que entregar a los funcionarios israelíes.

Pero todos ellos sirven como asesores informales de Trump, y el expresidente probablemente recibirá una lectura de las reuniones, agregó la persona.

(Reporte de Gram Slattery en Washington; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

