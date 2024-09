Exclusiva-bostic de la fed está abierto a otro gran recorte de tasas si el mercado laboral se debilita

Por Howard Schneider

NASHVILLE, Tennessee, 30 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el lunes que estaría abierto a otro recorte de las tasas de interés de medio punto porcentual en la reunión del banco central estadounidense de noviembre si los próximos datos muestran que el crecimiento del empleo se ralentiza más rápido de lo esperado.

"Una sorpresa hacia el lado débil (...) me llevaría mucho más lejos en la necesidad real de otro movimiento dramático", dijo Bostic en una entrevista con Reuters.

Bostic agregó que su perspectiva de referencia era una flexibilización "ordenada" de la Fed durante los próximos 15 meses que terminaría con la tasa de interés oficial del banco central en el rango del 3,00% a 3,25% a finales de 2025, un nivel que cree que tendría un impacto neutral en la economía y que estaría 1,75 puntos porcentuales por debajo del nivel establecido por la Fed en su reunión del 17-18 de septiembre.

En la reunión de política monetaria de principios de este mes, Bostic dijo que había previsto un único recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual más este año, además de la reducción de medio punto porcentual que él y sus colegas aprobaron.

No obstante, señaló que su decisión depende de la velocidad a la que se ralentice la inflación y, en particular, de lo que digan los próximos informes sobre la situación del mercado laboral, empezando por la publicación el viernes del informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a septiembre.

Los datos de la semana pasada mostraron que la inflación general, basada en el índice de precios de los gastos de consumo personal, el barómetro preferido por la Reserva Federal, se ralentizó hasta el 2,2% en agosto, cerca del objetivo del 2% del banco central, y "la gran conclusión para mí fue que los riesgos de inflación siguen disminuyendo", dijo Bostic.

"Si la historia es que la inflación continúa su caída y el mercado laboral se mantiene fuerte, creo que nos podemos permitir el lujo de ser un poco más pacientes" con los recortes de tasas, dijo Bostic, que tiene voto en la fijación de la política de tasas de interés de la Fed este año. "Si, por otro lado, el mercado laboral se muestra mucho más débil, creo que eso añadiría urgencia a esto".

Bostic afirmó que no quería "caer en cierto grado de exceso de confianza en que el camino de la inflación es corto", y señaló que el índice de precios PCE que no considera el valor de los alimentos ni los costos energéticos, la llamada medida "subyacente" de la inflación que es vista como un buen indicador de las futuras presiones sobre los precios, se mantuvo en el 2,7% el mes pasado.

"Es útil y positivo que sigamos manteniendo una postura restrictiva" hasta que haya más datos que muestren un descenso de la inflación, dijo Bostic.

Nivel clave de crecimiento del empleo

Los comentarios de Bostic y el cambio de perspectivas a lo largo del año ponen de relieve el equilibrio que se está produciendo en la Reserva Federal en estos momentos, a medida que aumenta la preocupación sobre la rapidez con la que podría debilitar el mercado laboral estadounidense.

A principios de este año, Bostic dijo que no esperaba que se justificaran recortes de tasas hasta finales de este año, pero apoyó el gran recorte de septiembre, con más rebajas en el futuro, después de que la inflación disminuyó más rápido de lo que él preveía.

Afirmó que consideraba "positivas" las recientes lecturas de la inflación, que en la medición mes a mes se han situado por debajo del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, y que no las consideraba "peligrosamente bajas" ni una señal de que la política monetaria se hubiera mantenido demasiado restrictiva durante demasiado tiempo.

En cuanto al mercado laboral, Bostic dijo que se centrará en si la economía "sigue produciendo puestos de trabajo netos" y, en particular, si el crecimiento mensual del empleo se mantiene en torno a los 100.000 puestos o por encima de esa cifra, el nivel que considera necesario para absorber las nuevas incorporaciones al mercado laboral.

Si el crecimiento del empleo cae por debajo de ese nivel "nos plantearemos otra serie de preguntas para entender (...) ¿apunta eso a algo más fundamental?", dijo Bostic.

Los contactos empresariales en su distrito sudoriental de la Fed siguen diciendo que no prevén despidos, dijo Bostic, y eso "realmente me dice que los mercados laborales, aunque se están desacelerando, no son lentos".

Si esto sigue así, dijo que el camino hacia una tasa de interés más neutral se desarrollará "a su debido tiempo (...) de forma que se garantice que la inflación vuelva a su objetivo, y de forma que se minimicen las perturbaciones en los mercados laborales. Los datos intermensuales dirán hasta qué punto lo hemos logrado, y eso guiará la velocidad a la que creo que tendremos que movernos".

(Reporte de Howard Schneider; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

