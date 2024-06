Exclusiva-china impulsa un plan de paz rival para ucrania antes de la cumbre suiza, según diplomáticos

Por Laurie Chen y Liz Lee

PEKÍN, 13 jun (Reuters) - China, que no asistirá el fin de semana a una cumbre sobre un plan de paz para Ucrania, ha estado presionando a los países para que apoyen su plan alternativo, dijeron 10 diplomáticos, uno de los cuales calificó la campaña de Pekín de "boicot sutil" a la reunión mundial de Suiza.

Noventa Estados y organizaciones se han inscrito para participar en la cumbre del sábado y el domingo en la estación alpina de Lucerna, que tratará de conseguir apoyo para las propuestas de paz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, incluida la retirada total de las tropas rusas de Ucrania.

Moscú, que no ha sido invitado a Lucerna, ha tachado la reunión de inútil. China, que mantiene estrechos vínculos con Rusia, afirma que no asistirá a la conferencia porque no cumple los requisitos de Pekín, entre ellos la participación de Rusia.

China y Rusia proclamaron una asociación "sin límites" pocos días antes de que el presidente Vladimir Putin ordenara la invasión del vecino más pequeño de Rusia en febrero de 2022. Pekín afirma que es neutral en el conflicto y que no ha suministrado armas ni municiones a Moscú.

Después de que China dijera que no iba a asistir a la cumbre de Lucerna, Zelenski acusó a Pekín de ayudar a Moscú a socavar la reunión, acusación que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino negó.

Ucrania, Estados Unidos y otros países occidentales habían presionado mucho para que China asistiera a las conversaciones, ya que buscan legitimidad para la cumbre y un amplio consenso sobre una hoja de ruta para un futuro proceso de paz.

En sus conversaciones con los países en desarrollo, China no ha criticado abiertamente la cumbre suiza, ni ha pedido directamente a los países que se abstengan, dijeron a Reuters diplomáticos con sede en Pekín.

Sin embargo, uno de los diplomáticos dijo que Pekín ha comunicado a los países en desarrollo que la reunión prolongaría la guerra, mientras que dos diplomáticos con conocimiento directo del asunto afirmaron que China ha comunicado a los países occidentales que muchos países en desarrollo comparten su opinión sobre la conferencia.

Los diplomáticos pidieron que no se revelara su nombre porque no estaban autorizados a hablar de este delicado asunto con los medios de comunicación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre sus actividades de presión.

La portavoz del ministerio Mao Ning dijo la semana pasada: "China espera sinceramente que la conferencia de paz no se convierta en una plataforma utilizada para crear una confrontación entre bloques. No asistir a ella no significa no apoyar la paz".

Reuniones, llamadas, mensajes de wechat

A medida que se acerca la cumbre, China ha intensificado su labor de acercamiento mediante reuniones con dignatarios extranjeros visitantes, llamadas telefónicas y mensajes a las misiones extranjeras en la red social china WeChat, según los diplomáticos.

El enviado especial de Pekín para asuntos euroasiáticos, Li Hui, visitó el mes pasado Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y se ha reunido con representantes de países en desarrollo en sus embajadas en Pekín, dijeron los diplomáticos.

A la vez que explicaba por qué no asistiría a la cumbre, China ha estado tratando de conseguir que los países en desarrollo se unan al plan de paz de seis puntos que publicó con Brasil el mes pasado.

La propuesta aboga por una conferencia de paz internacional "celebrada en un momento adecuado que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con participación equitativa de todas las partes, así como un debate justo de todos los planes de paz".

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha sugerido que China podría organizar dicha conferencia. Putin ha expresado su apoyo al plan chino para una resolución pacífica de la crisis, afirmando que Pekín comprendía perfectamente lo que había detrás.

Cuarenta y cinco países han expresado su apoyo a la propuesta y más de dos docenas se han sumado a ella o la están "considerando seriamente", dijo la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Reuters no pudo determinar de forma independiente qué impacto ha tenido la presión ejercida por China, pero el número de participantes inscritos en la cumbre de Lucerna es inferior a los 107 que, según la oficina de Zelenski, estaban confirmados a principios de junio.

En Asia, han confirmado su asistencia Filipinas y Japón, aliados de Estados Unidos, así como Tailandia, Singapur y Timor Oriental. Malasia ha dicho que se abstendrá, al igual que Camboya, que mantiene estrechos vínculos económicos con China. El presidente del Senado camboyano, Hun Sen, negó haber recibido presiones de Pekín para evitar la conferencia.

