Exclusiva-directivo de un gran banco ruso duda de que con trump se alivien las tensiones con occidente

Por Elena Fabrichnaya y Gleb Bryanski

MOSCÚ, 2 dic (Reuters) - La próxima administración estadounidense puede hacer un esfuerzo para aliviar las tensiones con Moscú, pero es poco probable que las sanciones occidentales se levanten pronto, dijo a Reuters Andrei Kostin, consejero delegado del segundo mayor banco de Rusia, VTB . Kostin, uno de los banqueros más influyentes de Rusia y un exdiplomático que estuvo de servicio en Australia y Reino Unido, dijo que creía que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, haría un verdadero esfuerzo para poner fin al conflicto en Ucrania, que estará cerca de entrar en su cuarto año cuando asuma el cargo por segunda vez en enero. "Teniendo en cuenta los comentarios que Trump hizo durante su campaña electoral, creo que sin duda intentará hacer esfuerzos para resolver la guerra de Ucrania. Pero ¿se llegará a un acuerdo?", dijo Kostin desde su despacho en una de las torres de la sede de la ciudad de Moscú, y subrayó que cualquier acuerdo de paz debe ser a largo plazo. Trump ha prometido poner fin rápidamente al conflicto de Ucrania, en parte porque no quiere que Estados Unidos pague la defensa el país. Sin embargo, Kostin, que fue blanco de sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump como presidente, dijo que no creía que las sanciones contra Moscú se fueran a levantar rápidamente, ya que había un poderoso "vector" antirruso en el establishment estadounidense. "Un buen ejemplo es la enmienda Jackson-Vanik. Se promulgó contra la URSS y no se derogó hasta 2012", dijo Kostin refiriéndose a una ley de la época de la Guerra Fría que vinculaba las relaciones comerciales con la Unión Soviética al derecho de las minorías religiosas a emigrar. Kostin, una asesor con gran poder que se reúne regularmente con el presidente Vladimir Putin, afirmó que su propia opinión sobre el conflicto en Ucrania había cambiado desde febrero de 2022 y que ahora creía que Moscú "no tenía muchas opciones".

Cualquier lugar menos los bonos de estados unidos

Kostin, cuyo banco tuvo en su día una presencia sustancial en Ucrania, dijo que creía que las reservas de Rusia que fueron congeladas en Occidente tras el inicio del conflicto no serían devueltas. Los países occidentales bloquearon activos soberanos rusos por valor de unos 300.000 millones de dólares, y el G7 y la Unión Europea acordaron a principios de año utilizar los intereses que generaran para ayudar a la defensa de Ucrania. Rusia ha prometido emprender acciones legales.

"En Occidente dicen: paguemos la reconstrucción de Ucrania con las reservas. Y elaborarán tal factura que ni siquiera las reservas serán suficientes", vaticinó Kostin.

"Rusia nunca más guardará su dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estoy seguro de ello. En cualquier sitio menos allí". En vísperas del inicio esta semana del foro anual de inversiones de VTB, en el que la mayoría de los participantes procederán de China, Oriente Medio e India, Kostin afirmó que las "docenas" de países dispuestos a trabajar con Moscú demostraban que las sanciones occidentales no estaban funcionando, señalando también la cumbre del grupo BRICS que se celebró en Rusia en octubre.

(Información de Elena Fabrichnaya y Gleb Bryanski; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters