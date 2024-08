Exclusiva-eeuu ve una oportunidad "limitada" de conversaciones con china sobre armamento nuclear

Por Trevor Hunnicutt

PEKÍN, 29 ago (Reuters) - Estados Unidos está presionando a China para que rompa su prolongada resistencia a las conversaciones sobre armamento nuclear, ya que ve una "oportunidad limitada" para entablar conversaciones bidireccionales sobre el enfoque de las superpotencias respecto a esta cuestión, según ha declarado un alto cargo del Gobierno de Biden. El renovado impulso estadounidense a las conversaciones nucleares se conoce mientras el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunía con altos cargos chinos en Pekín para tratar de resolver las diferencias existentes en una amplia gama de asuntos. "En los últimos meses hemos visto algunas oportunidades limitadas de iniciar, al menos, conversaciones sobre el tema, pero ha sido de manera intermitente, y creo que seguirá siendo de manera intermitente", dijo el cargo, que pidió el anonimato por tratarse de un asunto delicado. "Han mostrado cierta disposición a comenzar a abordar el control de armas, pero luego no son muy previsores a la hora de seguir adelante", afirmó. "Yo diría que en 2024 la conversación está un poco más madura que en 2022. Pero queda un largo camino por recorrer para que nos encontremos en el tipo de diálogo riguroso en el que deberíamos estar". Hasta ahora no se había informado de la valoración de la Administración Biden sobre la posibilidad y el alcance de este tipo de conversaciones. El tema no se abordó en los resúmenes de las reuniones de Sullivan publicados por la Casa Blanca.

El Ministerio de Defensa chino no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. Refiriéndose a la tensión en torno al disputado mar de China Meridional entre China y Filipinas, aliado de Estados Unidos en el tratado, el responsable dijo que las decisiones sobre el despliegue de misiles a largo plazo en Manila dependerían en parte de las acciones de China.

Sin embargo, la estrategia nuclear sigue siendo un punto de fricción. Los dos países reanudaron brevemente las conversaciones oficiales sobre armamento nuclear en noviembre, pero desde entonces las negociaciones se han estancado y un alto cargo estadounidense ha expresado públicamente su frustración por la falta de receptividad de China. Aunque se han reanudado los intercambios semioficiales, no se esperaban negociaciones formales sobre el control de armas nucleares a corto plazo, a pesar de la preocupación de Estados Unidos por la rápida acumulación de armamento nuclear por parte de China.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos calculó el año pasado que Pekín dispone de 500 cabezas nucleares operativas y que probablemente contará con más de 1.000 para 2030.

Esta cifra contrasta con las 1.770 y 1.710 ojivas operativas desplegadas por Estados Unidos y Rusia, respectivamente. El Pentágono dijo que para 2030, gran parte de las armas de Pekín probablemente se mantendrán en niveles más altos de preparación.

Desde 2020, China también ha modernizado su programa nuclear, iniciando la producción de su submarino de misiles balísticos de nueva generación, probando ojivas de vehículos hipersónicos y realizando patrullas marítimas regulares con armamento nuclear.

Las armas en tierra, mar y aire confieren a China la "tríada nuclear", distintivo de una gran potencia nuclear. China no ha detallado formalmente su arsenal, pero oficialmente mantiene una política de no primer uso y de mantener una disuasión nuclear moderna que es mínima. Este año, las autoridades han instado a otras potencias a adoptar la misma postura. En recientes intercambios semioficiales con académicos y autoridades retirados de Estados Unidos, los académicos chinos afirmaron que sus políticas permanecen inalteradas y calificaron de "exageraciones" las valoraciones occidentales. La Administración Biden actualizó este año las directrices nucleares clasificadas, y un portavoz de la Casa Blanca dijo anteriormente que la actualización "no era una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular", a pesar de la preocupación expresada a menudo por los arsenales nucleares de China, Corea del Norte y Rusia.

"Seguiremos centrando nuestros esfuerzos en reducir el riesgo nuclear reforzando la disuasión y nuestra preferencia por resolver las diferencias a través de la diplomacia de control de armamentos", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Savett. El responsable estadounidense, que no quiso ser identificado, dijo que el alcance de las conversaciones entre Estados Unidos y China podría ser inicialmente reducido, a diferencia de las anteriores conversaciones sobre tratados de reducción de armas entre Estados Unidos y Rusia.

"No tienen por qué ser conversaciones de reducción de armamento similares al Nuevo START", dijo la fuente, refiriéndose al tratado ruso-estadounidense destinado a limitar los arsenales nucleares estratégicos desplegados. "Pero hablemos de doctrina. Hablemos de alerta estratégica. Hablemos de las medidas de reducción de riesgos que cada parte puede adoptar para reducir la posibilidad de un error de cálculo catastrófico".

"El hecho de que eso no ocurra no es bueno para el mundo, y seguiremos reforzándolo". Este tema es sólo uno de los ámbitos en los que Washington quiere reducir las posibilidades de conflicto con Pekín, entre los que figuran en la agenda de los tres días de reuniones que Sullivan y otros responsables estadounidenses mantuvieron en China. En el mar de China Meridional, los buques chinos se han enfrentado repetidamente a los filipinos. Washington y Manila están vinculados por un tratado de defensa mutua, y Estados Unidos ha impulsado la libertad de navegación en zonas de las aguas en disputa. Preguntado por la posibilidad de un despliegue de misiles a largo plazo en Filipinas para ayudar en su defensa, el responsable estadounidense dijo que "con Filipinas, hemos tenido capacidades como parte de ejercicios", refiriéndose a ejercicios militares conjuntos. "No tenemos, creo que actualmente, planes para ir más allá de eso, pero digo actualmente, porque obviamente nuestras decisiones sobre despliegues de capacidades están informadas por el contexto y por las acciones que vemos de [la República Popular China]". Responsables chinos condenaron enérgicamente el despliegue de un sistema estadounidense de misiles de alcance intermedio en el norte de Filipinas durante unas maniobras en abril, afirmando que conllevaban "grandes riesgos de guerra en la región". Las cuestiones de seguridad económica también ocuparon un lugar destacado en la agenda de conversaciones de ambos países. En vísperas de la fecha límite para confirmar los nuevos aumentos de aranceles a determinadas importaciones chinas, el funcionario estadounidense señaló que no se suavizaría el plan inicial. Se esperaba que el Gobierno estadounidense anunciara sus planes definitivos esta semana, después de que el presidente Joe Biden anunciara en mayo un fuerte aumento de los aranceles sobre productos chinos, desde vehículos eléctricos hasta baterías de iones de litio, para proteger a las empresas estadounidenses del exceso de producción china. Pero la industria estadounidense ha presionado al Gobierno para que suavice las propuestas iniciales. "No puedo decírselo exactamente, pero no tengo nada que decir con respecto a la suavización de los aranceles", dijo el responsable. "Creo que hemos sido muy transparentes a la hora de señalar nuestras intenciones. Y mi expectativa es que cumpliremos nuestras intenciones" Y de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, el responsable estadounidense dijo que se estaba enviando un mensaje claro a los chinos sobre la interferencia electoral: eran "inequívocos de que eso sería intolerable para nosotros". (Información de Trevor Hunnicutt; edición de Greg Torode y Clarence Fernandez; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

