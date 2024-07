Exclusiva-estudian una alternativa al despliegue de israel en la frontera entre gaza y egipto

Por Ahmed Mohamed Hassan y Maayan Lubell

EL CAIRO, 12 jul (Reuters) - Los negociadores israelíes y egipcios del alto el fuego están en conversaciones sobre un sistema de vigilancia electrónica a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto que podría permitir a Israel retirar sus tropas de la zona si se acuerda un alto el fuego, según dos fuentes egipcias y una tercera fuente familiarizada con el asunto. La cuestión de si las fuerzas israelíes deben permanecer en la frontera es uno de los problemas que bloquean un posible acuerdo de alto el fuego, ya que, tanto la milicia palestina Hamás como Egipto, mediador en las conversaciones, se oponen a que Israel mantenga sus fuerzas allí. A Israel le preocupa que si sus tropas abandonan la zona fronteriza, denominada por Israel corredor Philadelphi, el brazo armado de Hamás pueda introducir armas y suministros de contrabando desde Egipto a Gaza a través de túneles que le permitan rearmarse y volver a amenazar a Israel.

Un sistema de vigilancia, si las partes en las negociaciones se ponen de acuerdo sobre los detalles, podría allanar el camino para acordar un alto el fuego, aunque sigue habiendo muchos otros escollos.

Aunque ya se ha hablado de conversaciones sobre un sistema de vigilancia en la frontera, Reuters informa por primera vez de que Israel está participando en ellas en el marco de la actual ronda de conversaciones, con vistas a retirar fuerzas de la zona fronteriza. La fuente familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las discusiones son sobre "básicamente sensores que se construirían en el lado egipcio del (corredor) Philadelphi". "La idea es, obviamente, detectar túneles, detectar cualquier otra forma por la que estarían intentando introducir armas o personas de contrabando en Gaza. Obviamente, esto sería un elemento significativo en un acuerdo de rehenes". A la pregunta de si esto sería significativo para un acuerdo de alto el fuego porque significaría que los soldados israelíes no tendrían que estar en el corredor Philadelphi, la fuente dijo: "Correcto".

Las dos fuentes de seguridad egipcias, que también hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que los negociadores israelíes habían hablado de un sistema de vigilancia de alta tecnología.

Egipto no se oponía a ello, si era apoyado y pagado por Estados Unidos, según las dos fuentes egipcias. No obstante, dijeron que Egipto no aceptaría nada que modificara los acuerdos fronterizos entre Israel y Egipto establecidos en un tratado de paz anterior. En un acto militar celebrado el jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que solo podría aceptar un acuerdo que mantuviera el control israelí de la frontera entre Gaza y Egipto, pero no especificó si eso significaba tener tropas físicamente presentes allí. En Qatar y Egipto se está negociando un acuerdo, respaldado por Washington, que permitiría una pausa en los combates de Gaza, que ya han cumplido 10 meses, y la liberación de los rehenes en manos de Hamás.

Israel inició su asalto a la Franja de Gaza el pasado octubre, después de que combatientes dirigidos por Hamás irrumpieran en el sur de Israel, matando a 1.200 personas y capturando a más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

Desde entonces, sus fuerzas han matado a más de 38.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. Altos cargos israelíes han afirmado durante la guerra que Hamás utilizaba túneles que pasaban por debajo de la frontera hacia la península egipcia del Sinaí para pasar armas de contrabando. Egipto afirma que hace años destruyó las redes de túneles que conducen a Gaza y creó una zona tampón y fortificaciones fronterizas que impiden el contrabando. El avance israelí en la zona de Ráfah, en el sur de Gaza, a principios de mayo, provocó el cierre del paso fronterizo de Ráfah entre Egipto y Gaza y una fuerte reducción de la cantidad de ayuda internacional que entra en el territorio palestino. Egipto afirma que desea que se reanuden las entregas de ayuda a Gaza, pero que debe restablecerse la presencia palestina en el paso fronterizo de Ráfah para que vuelva a abrirse. (Información de Maayan Lubell en Jerusalén; información adicional de Aidan Lewis; redactado por Christian Lowe; editado por Angus MacSwan; editado en español por Javi West Larrañaga)

