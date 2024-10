Exclusiva-fotos satélite muestran israel atacó instalaciones iraníes de mezcla combustible para misiles

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 26 oct (Reuters) - Imágenes de satélites comerciales mostraron que los ataques aéreos israelíes del sábado alcanzaron edificios que Irán utilizaba para mezclar combustible sólido para misiles balísticos, según evaluaciones separadas de dos investigadores estadounidenses.

David Albright, ex inspector de armamento de la ONU que dirige el grupo de investigación Institute for Science and International Security, y Decker Eveleth, analista de investigación asociado de CNA, un think tank de Washington, emitieron sus juicios.

Ambos declararon a Reuters por separado que Israel atacó Parchin, un enorme complejo militar cerca de Teherán. Según Eveleth, Israel también atacó Khojir, un extenso centro de producción de misiles cerca de Teherán.

Reuters informó en julio que Khojir estaba experimentando una expansión masiva.

Eveleth dijo que los ataques israelíes pueden haber "obstaculizado significativamente la capacidad de Irán para producir misiles en masa".

El Ejército de Israel dijo que aviones atacaron fábricas de misiles y otros sitios cerca de Teherán y en el oeste de Irán el sábado, en represalia por la andanada de más de 200 misiles lanzados contra su territorio el 1 de octubre.

Eveleth dijo que una imagen de Planet Labs, una empresa comercial de satélites, mostró que un ataque israelí destruyó dos edificios en Khojir donde se mezclaba combustible sólido para misiles balísticos.

Los edificios estaban rodeados de altos terraplenes de tierra, según la imagen revisada por Reuters. Estas estructuras están asociadas a la producción de misiles y están diseñadas para impedir que una explosión en un edificio detone materiales combustibles en estructuras cercanas.

Las imágenes de Planet Labs de Parchin mostraron que Israel destruyó tres edificios de mezcla de combustible sólido para misiles balísticos y un almacén, añadió.

Albright señaló que había revisado imágenes de satélite comerciales de baja resolución de Parchin que parecían mostrar que un ataque israelí había dañado tres edificios, incluidos dos en los que se mezclaba combustible sólido para misiles balísticos. No identificó a la empresa de la que obtuvo las imágenes.

Los edificios, dijo, se encuentran a unos 350 metros de una instalación que una vez fue parte de lo que el organismo de control nuclear de la ONU y los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen que era un amplio programa de desarrollo de armas nucleares que Irán cerró en 2003. La república islámica niega tener tal programa.

"Israel dice que su objetivo eran edificios que albergaban mezcladores de combustible sólido", dijo Eveleth. "Estos mezcladores industriales son difíciles de fabricar y están sujetos a controles de exportación. Irán importó muchos a lo largo de los años a un gran costo, y probablemente tendrá dificultades para reemplazarlos".

Con una operación limitada, dijo, Israel puede haber asestado un golpe significativo contra la capacidad de Irán para producir misiles en masa y hacer que sea más difícil para cualquier futuro ataque perforar las defensas antimisiles del Estado judío. "Los ataques parecen ser muy precisos", señaló.

Irán posee el mayor arsenal de misiles de Oriente Medio y suministró misiles a Rusia para su uso contra Ucrania, así como a los rebeldes hutíes de Yemen y a la milicia libanesa Hezbolá, según funcionarios estadounidenses.

Teherán y Moscú niegan que Rusia haya recibido misiles iraníes. (Reportaje de Jonathan Landay Edición de Alistair Bell)

