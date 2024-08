Exclusiva-irán entregará pronto cientos de misiles balísticos a rusia, dicen fuentes de inteligencia

Por Anthony Deutsch, Tom Balmforth y Jonathan Landay

9 ago (Reuters) - Decenas de militares rusos están recibiendo formación en Irán para utilizar el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fath-360, informaron a Reuters dos fuentes de inteligencia europeas, que añadieron que esperaban la entrega inminente de cientos de estas armas guiadas por satélite a Rusia para su guerra en Ucrania.

Se cree que representantes del Ministerio de Defensa ruso firmaron un contrato el 13 de diciembre en Teherán con funcionarios iraníes para el Fath-360 y otro sistema de misiles balísticos construido por la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO), propiedad del Gobierno iraní, llamado Ababil, según los funcionarios de inteligencia, que solicitaron el anonimato para poder hablar de asuntos delicados.

Citando múltiples fuentes confidenciales de inteligencia, los funcionarios dijeron que personal ruso ha visitado Irán para aprender a manejar el sistema de defensa Fath-360, que lanza misiles con un alcance máximo de 120 km y una ojiva de 150 kg. Una de las fuentes afirmó que "el siguiente paso posible" tras la formación sería la entrega efectiva de los misiles a Rusia.

Moscú posee una serie de misiles balísticos propios, pero el suministro de los Fath-360 podría permitir a Rusia utilizar una mayor parte de su arsenal para objetivos situados más allá de la línea del frente, al tiempo que emplearía ojivas iraníes para objetivos de menor alcance, según un experto militar.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense afirmó que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y socios del G7 "están preparados para dar una respuesta rápida y severa si Irán siguiera adelante con tales transferencias".

"Representaría una escalada dramática en el apoyo de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", dijo el portavoz. "La Casa Blanca ha advertido repetidamente de la profundización de la asociación de seguridad entre Rusia e Irán desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia".

El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios.

La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York dijo en un comunicado que la República Islámica había forjado una asociación estratégica a largo plazo con Rusia en diversas áreas, incluida la cooperación militar.

"No obstante, desde un punto de vista ético, Irán se abstiene de transferir cualquier tipo de armas, incluidos misiles, que puedan ser potencialmente utilizadas en el conflicto con Ucrania hasta que éste finalice", señala el comunicado.

La Casa Blanca declinó confirmar que Irán estuviera entrenando a personal militar ruso en el uso del Fath-360 o que se estuviera preparando para enviar las armas a Rusia para su uso contra Ucrania.

Las dos fuentes de inteligencia no dieron un plazo exacto para la entrega prevista de misiles Fath-360 a Rusia, pero dijeron que sería pronto. No proporcionaron ninguna información sobre el estado del contrato Abibal.

Una tercera fuente de inteligencia de otra agencia europea dijo que también había recibido información de que Rusia había enviado soldados a Irán para entrenarse en el uso de sistemas de misiles balísticos iraníes, sin dar más detalles.

Este tipo de formación es una práctica habitual para las armas iraníes suministradas a Rusia, dijo la tercera fuente, que también se negó a ser nombrada debido a la sensibilidad de la información.

Un alto funcionario iraní, que pidió el anonimato, dijo que Irán había vendido misiles y aviones no tripulados a Rusia, pero no ha proporcionado misiles Fath-360. No existía ninguna prohibición legal para que Teherán vendiera este tipo de armas a Rusia, añadió la fuente.

"Irán y Rusia se compran mutuamente piezas y equipos militares. La forma en que cada país utiliza este equipo es decisión suya", dijo el funcionario, añadiendo que Irán no vendió armas a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania.

Como parte de la cooperación militar, funcionarios iraníes y rusos viajaban a menudo entre ambos Estados, añadió el funcionario. (Reporte de Anthony Deutsch, Tom Balmforth en Londres, Jonathan Landay en Washington y Parisa Hafezi en Dubái; Reporte adicional de Alistair Smout en Londres; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters