Exclusiva-la entrada en ucrania de munición procedente de la india provoca la ira rusa

NUEVA DELHI, 19 sep (Reuters) - Los proyectiles de artillería vendidos por fabricantes de armas indios han sido desviados por clientes europeos a Ucrania y Nueva Delhi no ha intervenido para detener el comercio a pesar de las protestas de Moscú, según once responsables indios y europeos del Gobierno y de la industria de defensa, así como un análisis de Reuters de datos aduaneros disponibles comercialmente. La transferencia de municiones para apoyar la defensa de Ucrania contra Rusia se ha producido durante más de un año, según las fuentes y los datos aduaneros. La normativa india sobre exportación de armas limita el uso del armamento al comprador declarado, que se arriesga a que se rescindan futuras ventas si se producen transferencias no autorizadas. El Kremlin ha planteado la cuestión en al menos dos ocasiones, incluso durante una reunión celebrada en julio entre el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo indio, dijeron tres responsables indios.

Reuters informa por primera vez de los detalles de las transferencias de munición. Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa de Rusia e India no respondieron a las preguntas. En enero, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, dijo en una conferencia de prensa que India no había enviado ni vendido proyectiles de artillería a Ucrania. Dos fuentes del Gobierno indio y otras dos de la industria de defensa dijeron a Reuters que Delhi sólo producía una cantidad muy pequeña de la munición utilizada por Ucrania, y un cargo estimó que se trataba de menos del 1% del total de armas importadas por Kiev desde la guerra. La agencia de noticias no pudo determinar si las municiones fueron revendidas o donadas a Kiev por los clientes europeos. Entre los países europeos que envían municiones indias a Ucrania se encuentran Italia y la República Checa, que lidera una iniciativa para suministrar a Kiev proyectiles de artillería procedentes de fuera de la Unión Europea, según un responsable español y un alto cargo indio, así como un antiguo alto ejecutivo de Yantra India, una empresa estatal cuyas municiones están siendo utilizadas por Ucrania. El alto cargo indio afirmó que Delhi estaba supervisando la situación. Pero, junto con un ejecutivo de la industria de defensa con conocimiento directo de las transferencias, afirmó que India no había tomado ninguna medida para restringir el suministro a Europa. Como la mayor parte de las 20 personas entrevistadas por Reuters, habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Los ministerios de Defensa ucraniano, italiano, español y checo no respondieron a las peticiones de comentarios.

Delhi y Washington, el principal apoyo de Ucrania en materia de seguridad, han reforzado recientemente su cooperación diplomática y de defensa en el contexto del auge de China, a la que ambos consideran su principal rival. India también mantiene cálidos lazos con Rusia, su principal proveedor de armas desde hace décadas, y el primer ministro Narendra Modi se ha negado a sumarse al régimen de sanciones contra Moscú liderado por Occidente.

Pero Delhi, durante mucho tiempo el mayor importador de armas del mundo, también ve la larga guerra en Europa como una oportunidad para desarrollar su incipiente sector de exportación de armas, según seis fuentes indias familiarizadas con la forma de pensar del Gobierno.

Ucrania, que lucha por contener la ofensiva rusa hacia el centro logístico oriental de Pokrovsk, sufre una grave escasez de munición de artillería. La Casa Blanca no quiso hacer comentarios y el Departamento de Estado estadounidense remitió las preguntas sobre las exportaciones de armas de Delhi al Gobierno indio.

India exportó algo más de 3.000 millones de dólares en armas entre 2018 y 2023, según datos recopilados por el instituto de análisis Stockholm International Peace Research Institute. El ministro de Defensa, Rajnath Singh, dijo en una conferencia el 30 de agosto que las exportaciones de defensa superaron los 2.500 millones de dólares en el último año fiscal y que Delhi quería aumentar esa cifra a unos 6.000 millones de dólares para 2029. Los registros aduaneros disponibles comercialmente muestran que en los dos años anteriores a la invasión de febrero de 2022, tres grandes fabricantes indios de munición –Yantra, Munitions India y Kalyani Strategic Systems– exportaron sólo 2,8 millones de dólares en componentes de munición a Italia y la República Checa, así como a España y Eslovenia, donde los contratistas de defensa han realizado grandes inversiones en cadenas de suministro para Ucrania.

Entre febrero de 2022 y julio de 2024, la cifra había aumentado a 135,25 millones de dólares, según muestran los datos, incluidas las municiones terminadas, que India comenzó a exportar a las cuatro naciones.

Arzan Tarapore, un experto en defensa de la India en la Universidad de Stanford, dijo que el impulso de Delhi para expandir sus exportaciones de armas fue un factor importante en la transferencia de sus armas a Ucrania.

"Probablemente, en la reciente y repentina expansión, se han producido algunos casos de violaciones del usuario final".

