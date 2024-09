Exclusiva-las "palomas" del bce presionarán para bajar los tipos en octubre, según fuentes

Por Francesco Canepa y Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 26 sep (Reuters) - Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) a favor de la relajación monetaria se preparan para luchar por un recorte de los tipos de interés el próximo mes tras una serie de datos económicos más débiles de lo esperado, una medida que probablemente encontrará resistencia por parte de sus homólogos más conservadores, dijeron siete fuentes a Reuters. Los dirigentes monetarios del BCE habían considerado poco probable un recorte de los tipos el 17 de octubre, después de reducir los costes de los préstamos este mes debido a unas previsiones de crecimiento más débiles y a las expectativas de una caída continuada, aunque desigual, de la inflación durante el próximo año. Sin embargo, las decepcionantes encuestas empresariales de la zona euro y los datos de confianza alemanes, así como una ralentización de los salarios mayor de lo previsto, han animado a los responsables de política monetaria partidarios de tipos más bajos —o "palomas", en la jerga del mercado— a presionar a favor de un recorte, dijeron las fuentes. Los costes de la energía también han caído en las últimas semanas y algunos indicadores del mercado apuntan ahora al riesgo de que el banco central no alcance su objetivo de inflación durante un periodo prolongado. Sin embargo, cualquier intento de recortar de nuevo los tipos encontrará una fuerte oposición por parte de los llamados "halcones", o partidarios del endurecimiento monetario, que argumentan que las encuestas a menudo pintan un panorama más sombrío que los datos duros, como las cifras del PIB, añadieron las fuentes. Algunas fuentes plantearon una solución de compromiso en la que se mantuvieran los tipos en octubre, pero se diera una fuerte señal sobre un probable recorte en diciembre si los datos no mejoran. Pero esto contradiría el planteamiento del BCE de "reunión por reunión". Un portavoz del BCE declinó hacer comentarios al respecto.

Con la decisión del 17 de octubre aún a tres semanas vista y datos importantes como la inflación de septiembre que no se publicarán hasta la semana que viene, la decisión sigue muy abierta y algunos votantes indecisos aún no se han decantado, dijeron las fuentes. Los dirigentes de línea dura sostienen desde hace tiempo que el énfasis debe ponerse en datos concretos como las cifras salariales y del PIB, así como en las propias proyecciones del BCE, que no estarán disponibles hasta la reunión de diciembre. Aunque pocos responsables de política monetaria han llegado a descartar una bajada de tipos en octubre en conversaciones privadas, el eslovaco Peter Kazimir ha dicho públicamente que el BCE tendrá que esperar "casi con toda seguridad" hasta diciembre. Los operadores han aumentado sus apuestas a favor de una bajada de tipos en octubre tras los débiles datos recientes. Los precios del mercado monetario sitúan ahora en un 50% y 60% la probabilidad de que el BCE rebaje su tipo de depósito en 25 puntos básicos, hasta el 3,25%, frente al 35% de hace una semana. "En general, los datos del PMI (índice de gestores de compras) de septiembre sugieren que la recuperación económica de la zona euro se asienta sobre cimientos inestables, lo que, combinado con unas presiones de precios más suaves, probablemente hará que las 'palomas' del BCE se hagan oír cada vez más sobre la necesidad de aplicar otro recorte en octubre", dijo Paul Hollingsworth, economista jefe para Europa de BNP Paribas. Los economistas de HSBC dijeron que esperaban que el BCE recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos en cada reunión desde octubre hasta el próximo abril, mientras que el economista de Société Générale Anatoli Annenkov dijo que había razones para adelantar los recortes de tipos. (Edición de Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

