Exclusiva-miembros del bce querían abandonar el compromiso de mantener una política restrictiva

Por Francesco Canepa y Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 18 oct (Reuters) - Algunos miembros del Banco Central Europeo (BCE), reunidos el jueves para fijar los tipos de interés, abogaron por abandonar el compromiso de mantener una política restrictiva, ya que la inflación podría ser menor de lo previsto hace tan solo unas semanas, según dijeron cinco fuentes a Reuters. La idea no prosperó, pero sugiere que el debate en el seno del BCE, que recortó los tipos de interés el jueves por tercera vez este año, se está desplazando cada vez más de la lucha contra la elevada inflación a la reactivación del débil crecimiento económico. En la reunión, algunos responsables de política monetaria sugirieron que la inflación podría estabilizarse en el objetivo del 2% del BCE unos trimestres antes de los tres últimos meses del próximo año, como predijo el personal del banco el mes pasado, dijeron las fuentes. Las fuentes defendían que se abandonara el compromiso adquirido hace tiempo de mantener los costes de endeudamiento "suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario". Los economistas afirman que los tipos son restrictivos cuando son lo suficientemente altos como para desacelerar la economía y, con ella, la inflación, por lo que el cambio habría señalado que se avecinaban más recortes de tipos. Un portavoz del BCE no quiso hacer comentarios. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo durante su rueda de prensa que la inflación caería al 2% "en el transcurso del próximo año", en lugar de "durante el segundo semestre del próximo año", como había dicho tras la reunión del 12 de septiembre. El banco publicará nuevas proyecciones en su próxima reunión de política monetaria, el 12 de diciembre. Lagarde no dio pistas sobre futuros recortes de tipos, pero cuatro fuentes cercanas al asunto dijeron a Reuters el jueves que era probable un cuarto recorte en diciembre, a menos que los datos económicos o de inflación cambien en las próximas semanas. Sin embargo, las elecciones estadounidenses, y la amenaza de nuevos aranceles comerciales si Donald Trump es elegido presidente, fueron vistas como una importante fuente de incertidumbre, añadieron las fuentes. (Información de Balazs Koranyi y Francesco Canepa; edición de Toby Chopra; edición en español de Mireia Merino)

