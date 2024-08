Exclusiva-presidente peña dice economía paraguaya crecerá más de 4% en 2024

Por Daniela Desantis

ASUNCIÓN, 21 ago (Reuters) - La economía paraguaya se expandirá más de un 4% este año, lo que convertirá al país en uno de los de mayor crecimiento en América Latina, dijo el miércoles a Reuters el presidente Santiago Peña, quien restó importancia a las preocupaciones por el bajo precio internacional de la soja que impactó las exportaciones locales.

Paraguay, uno de los principales exportadores de soja del mundo, ha enfrentado problemas vinculados a las condiciones meteorológicas extremas, el bajo nivel de los ríos que dificultó el transporte de mercaderías y la reciente caída de los precios mundiales de la oleaginosa.

No obstante, Peña, un economista de 45 años que acaba de cumplir su primer aniversario en el cargo, afirmó que el crecimiento del Producto Interno Bruto superará la actual estimación oficial de 3,8% del Banco Central.

"Estamos muy confiados, terminando el octavo mes del año, que vamos a tener un crecimiento por encima del 4% (...) y eso responde a la generación de empleo, a inversiones, no solamente a la inversión extranjera sino a la inversión nacional", dijo el mandatario durante una entrevista en la residencia presidencial.

Con el resultado económico sólido, Peña espera que las agencias Fitch y Standard & Poor's sigan los pasos de Moody's y mejoren en febrero próximo la calificación crediticia del país, otorgándole el grado de inversión, una valoración que contribuirá a atraer capital externo y generar más empleos, señaló.

En sus planes también está que Paraguay sea miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes del final de su mandato en 2028. "Es un objetivo tangible, muy real, estamos muy avanzados en las conversaciones".

Peña dijo que espera mantener el ritmo de crecimiento en el tercer exportador mundial de soja el próximo año, a pesar de los precios internacionales y la amenaza de que una sequía pueda impactar la producción de unas 10 millones de toneladas por ciclo.

"El productor paraguayo va a sembrar indistintamente de cuál es el precio que vaya a haber (...) no creo que haya un impacto. Creo que el mayor riesgo es siempre el clima", aseguró.

Abierto a china

Peña ha defendido la alianza de su país con Taiwán pese al reclamo de sectores productivos locales que abogan por un acceso sin restricciones al gigantesco mercado chino. Aún así, respalda un acuerdo comercial entre China y el bloque sudamericano Mercosur, que su país integra junto con Argentina, Brasil y Uruguay.

Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, considerada por China como una provincia rebelde.

"Nuestra posición con China es de total apertura (...) estamos a favor de avanzar en acuerdos comerciales. Es China Popular la que tiene cuestionamientos en el ámbito diplomático sobre nuestro reconocimiento de la República China-Taiwán", señaló sobre las negociaciones impulsadas por Uruguay.

"Veo prudencia por parte de Brasil", dijo Peña sobre el posible acuerdo con China. "Creo que el más interesado es Uruguay (...) nosotros valoramos el esfuerzo de Uruguay, acompañamos ese esfuerzo de tener una conversación como bloque".

La embajada de China en Montevideo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las relaciones de Paraguay con Estados Unidos también han estado en el punto de mira después de que Washington acusara de corrupción al mentor político de Peña, el expresidente Horacio Cartes.

Las tensiones han llevado a que Asunción pida la salida anticipada del actual embajador estadounidense, quien todavía permanecería en el país.

"No se va a tomar ninguna determinación posterior si el embajador no se va rápido (...) no estamos hoy en una posición de declararlo persona non grata", sostuvo el mandatario, quien consideró a Cartes "la figura política de mayor relevancia" en el país en las últimas tres décadas.

(Reporte de Daniela Desantis y Lucinda Elliott, editado por Javier Leira)

Reuters