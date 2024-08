Exclusiva-riesgo de guerra más amplia disminuye tras cruce entre israel y hezbolá: alto general eeuu

Por Phil Stewart

Aviones militares, 26 ago (reuters) - el riesgo a corto plazo de una guerra más amplia en oriente medio ha disminuido en cierta medida después de que israel y hezbolá se atacaran mutuamente sin que se produjera una nueva escalada, pero irán sigue representando un peligro significativo si sopesa un ataque contra israel, declaró el lunes el general de más alto rango de estados unidos. el general de la fuerza aérea c.q. brown, jefe del estado mayor conjunto, habló con reuters tras regresar de un viaje de tres días a oriente medio en el que voló a israel pocas horas después de que hezbolá lanzara cientos de cohetes y aviones no tripulados contra israel, y de que el ejército israelí atacara líbano para frustrar un ataque de mayor envergadura. fue uno de los mayores enfrentamientos en más de 10 meses de guerra fronteriza, pero también terminó con daños limitados en israel y sin amenazas inmediatas de más represalias por ambas partes. brown señaló que el ataque de hezbolá era sólo una de las dos grandes amenazas de ataque contra israel surgidas en las últimas semanas. irán también amenaza con un ataque por el asesinato de un dirigente de hamás en teherán el mes pasado.

A la pregunta de si había disminuido el riesgo inmediato de una guerra regional, Brown respondió: "Un poco, sí". "Se sabía que iban a ocurrir dos cosas. Una ya ha ocurrido. Ahora depende de cómo se desarrolle la segunda", dijo Brown mientras volaba desde Israel.

"Cómo responda Irán dictará cómo responda Israel, lo que dictará si va a haber un conflicto más amplio o no". Brown también advirtió que también existía el riesgo planteado por los aliados militantes de Irán en lugares como Irak, Siria y Jordania que han atacado a las tropas estadounidenses, así como los hutíes de Yemen, que han atacado el transporte marítimo del Mar Rojo e incluso han disparado drones contra Israel. "Y estos otros realmente se van y hacen cosas por su cuenta porque no están satisfechos - los Houthis en particular", dijo Brown, llamando al grupo chií el "comodín". Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, que tuvo lugar mientras visitaba Teherán a finales del mes pasado y del que culpó a Israel. Israel no ha confirmado ni desmentido su implicación. Brown dijo que el ejército estadounidense estaba mejor posicionado para ayudar en la defensa de Israel, y de sus propias fuerzas en Oriente Medio, de lo que estaba el 13 de abril, cuando Irán lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, lanzando cientos de aviones no tripulados, misiles crucero y misiles balísticos.

Aun así, Israel, Estados Unidos y otros aliados consiguieron destruir casi todas las armas antes de que alcanzaran sus objetivos.

"Estamos mejor preparados", dijo Brown. Destacó la decisión del domingo de mantener dos grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio, así como un escuadrón adicional de cazas F-22.

"Intentamos mejorar lo que hicimos en abril". Brown dijo que, sean cuales sean los planes que puedan tener los militares iraníes, corresponderá a los líderes políticos de Irán tomar una decisión.

"Quieren hacer algo que envíe un mensaje, pero también, creo... no quieren hacer algo que vaya a crear un conflicto más amplio". (Reportaje de Phil Stewart; Editado en español por Héctor Espinoza.)

