Exclusiva-varias aerolíneas vuelan sobre afganistán al ver en oriente próximo un riesgo aun mayor

Por Joanna Plucinska y Lisa Barrington

LONDRES/SEÚL, 23 ago (Reuters) - Singapore Airlines, British Airways y Lufthansa han aumentado sus vuelos sobre Afganistán tras años de evitarlo en gran medida, ahora que el conflicto de Oriente Próximo ha hecho que parezca una opción relativamente segura.

Hace tres años, cuando los talibanes tomaron el poder, la mayoría de las compañías dejaron de sobrevolar Afganistán, situado en las principales rutas entre Asia y Europa, y se interrumpieron los servicios de control del tráfico aéreo.

Esos servicios aún no se han reanudado, pero las compañías aéreas consideran cada vez más que los cielos entre Irán e Israel son más arriesgados que el espacio aéreo afgano. Muchas habían empezado a enrutar a través de Irán y Oriente Próximo después de que los cielos rusos se cerraran a la mayoría de las compañías occidentales cuando comenzó la guerra de Ucrania en 2022.

"A medida que los conflictos han evolucionado, el cálculo de qué espacio aéreo utilizar ha cambiado. Las aerolíneas buscan mitigar el riesgo en la medida de lo posible y consideran que sobrevolar Afganistán es la opción más segura dadas las actuales tensiones entre Irán e Israel", explicó Ian Petchenik, portavoz de la organización de seguimiento de vuelos Flightradar24.

En la segunda semana de agosto hubo más de siete veces más vuelos sobre Afganistán que en el mismo periodo del año anterior, según un análisis de Reuters de los datos de FlightRadar24.

El cambio comenzó a mediados de abril, durante los ataques recíprocos con misiles y drones entre Irán e Israel. Los datos de seguimiento de vuelos de la época muestran que Lufthansa, Singapore Airlines, British Airways y otras compañías empezaron a enviar algunos vuelos al día sobre Afganistán. Sin embargo, el mayor crecimiento se ha producido desde que el asesinato de altos cargos de los grupos milicianos Hamás y Hezbolá a finales de julio suscitase la preocupación de una escalada mayor.

Algunos pilotos están preocupados. "Dependes del análisis de tu compañía aérea. Cada vez que vuelo allí, no me gusta la sensación de sobrevolar una zona de conflicto en la que no sabes, en realidad, lo que está ocurriendo", dijo Otjan de Bruin, piloto comercial y responsable de la Asociación Europea de Pilotos. "Siempre es suficientemente seguro, hasta que se demuestre lo contrario".

Lufthansa Group dijo a Reuters que había decidido reanudar los sobrevuelos del espacio aéreo afgano desde principios de julio. Otras compañías que han aumentado los sobrevuelos desde abril son Turkish Airlines, Thai Airways y el grupo Air France-KLM, según los datos. "Basándose en la información de seguridad actual, KLM y otras compañías aéreas sobrevuelan actualmente Afganistán con seguridad sólo en rutas específicas y sólo a gran altitud", dijo KLM a Reuters.

British Airways, Thai Airways, Turkish Airlines y Singapore Airlines no respondieron a las peticiones de comentarios. La taiwanesa EVA Air comenzó a volar a finales de julio, según muestran los datos de seguimiento de vuelos. EVA dijo a Reuters que elige las rutas en función de la seguridad, la situación internacional del momento y los avisos de vuelo. (Información de Joanna Plucinska en Londres y Lisa Barrington en Seúl; información adicional de Ben Blanchard en Taipéi; edición de Barbara Lewisv; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

