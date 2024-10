Exclusiva-xi presionó a biden para que modificara su tono sobre taiwán, según fuentes

Por Trevor Hunnicutt, Laurie Chen y Yimou Lee

Washington/pekín/taipéi, 29 oct (reuters) - el presidente de china, xi jinping, pidió el año pasado al presidente de estados unidos, joe biden, que cambiara el lenguaje que utiliza estados unidos al discutir su postura sobre la independencia de taiwán, según dos responsables estadounidenses familiarizados con la conversación privada. durante la reunión biden-xi del pasado noviembre cerca de san francisco, xi y sus colaboradores pidieron a biden y a su equipo que modificaran el lenguaje de las declaraciones oficiales estadounidenses. china quería que estados unidos dijera "nos oponemos a la independencia de taiwán", en lugar de la versión actual, que es que estados unidos "no apoya" la independencia de taiwán, dijeron las personas, que pidieron el anonimato para hablar de intercambios diplomáticos privados en los que participaron o sobre los que fueron informados. los colaboradores de xi han realizado repetidamente el seguimiento y las peticiones en los meses posteriores, según dos responsables estadounidenses y otra persona familiarizada con los intercambios.

Estados Unidos se ha negado a realizar el cambio. La Casa Blanca respondió a una petición de comentarios con un comunicado que repetía la línea de que Washington no apoya la independencia de Taiwán. "El Gobierno de Biden y Harris ha sido coherente con nuestra política de una sola China", decía el comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo: "Deberían hacer esta pregunta al Gobierno estadounidense. La posición de China sobre la cuestión de Taiwán es clara y coherente". El ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán declinó hacer comentarios. El derrotado Gobierno de la República de China huyó a Taiwán en 1949 tras perder una guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong. La República de China sigue siendo el nombre formal de Taiwán y el Gobierno afirma que no tiene planes de cambiarlo, dado que ya son un Estado soberano e independiente y Pekín no tiene derecho a reclamar Taiwán como suyo. Se espera que los dos líderes vuelvan a hablar antes de que finalice el mandato de Biden en enero, conversaciones que podrían tener lugar por teléfono o al margen de la cumbre del G20 del mes que viene en Brasil o de la cumbre de la APEC en Perú. La APEC es uno de los pocos foros internacionales en los que participan tanto Taiwán como China. El presidente demócrata cederá el tenso asunto de Taiwán a su sucesora, la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, o el expresidente republicano Donald Trump, tras las elecciones del 5 de noviembre. (Información de Trevor Hunnicutt en Washington, Laurie Chen en Pekín y Ben Blanchard y Yimou Lee en Taipéi; edición de Don Durfee; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters