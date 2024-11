exportaciones mineras de ecuador podrían caer 20% en 2024, dice viceministra

(Agrega detalles, citas)

QUITO, 26 nov (Reuters) - Las exportaciones de minerales de Ecuador podrían caer en torno a un 20% interanual en 2024, debido a los cortes de energía y los retrasos en certificados de exportación, dijo el martes la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, en una conferencia del sector.

La peor sequía de Ecuador en más de 60 años ha sumido al país, dependiente de la energía hidroeléctrica, en una crisis energética, ya que la disminución de los embalses ha dejado fuera de servicio las presas hidroeléctricas, obligando al Gobierno a racionar la energía.

"Se va a ver una caída", reconoció Illescas. "Espero que sea menos del 20% con respecto al año pasado".

"Nos vamos a recuperar el próximo año", aseguró.

Las exportaciones mineras sumaron unos 3.300 millones de dólares en 2023, según datos del banco central.

Uno de los principales factores que afectará a las exportaciones de minerales, principalmente oro y cobre, son los cortes de energía decretados a nivel nacional, incluyendo a los grandes consumidores, entre ellas las operadoras mineras.

La mina de cobre Mirador funciona a la mitad de su capacidad, según Illescas. El operador de Mirador dijo en agosto que espera invertir unos 650 millones de dólares en la segunda fase del proyecto en tres años.

"Mirador va con problemas energéticos más de 30 días y aproximadamente hace unos 10 días ellos están a la mitad de sus operaciones", informó la viceministra.

El operador de Mirador, Ecuacorriente, una unidad del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment Co Ltd, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La minera canadiense Lumina Gold desarrollará un proyecto de oro en la provincia costera de El Oro, agregó Illescas, cuya producción comenzará en 2026.

El gobierno cerró la negociación con la compañía minera y espera firmar el contrato en los próximos meses.

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)

Reuters