Familiares de adolescentes presos en protestas poselectorales en Venezula piden su libertad

"Nuestros hijos no son terroristas": familiares de ocho adolescentes detenidos en Venezuela en el marco de protestas poselectorales exigieron este viernes su libertad a las puertas de un cuartel policial en Caracas.

Según organizaciones defensoras de derechos humanos, más de un centenar de menores de edad fueron arrestados por militares y policías en medio de manifestaciones tras la reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio -denunciada por la oposición como un fraude-, que dejaron 27 muertos, incluidos dos militares.

Fueron excarcelados 85, pero aún siguen tras las rejas una treintena, entre los más de 2.400 detenidos de acuerdo con cifras oficiales.

Los arrestados enfrentan cargos por "terrorismo", entre otras imputaciones, mientras el gobierno acusa a sus adversarios de un intento de golpe de Estado.

"Queremos la libertad de nuestros hijos, porque nuestros hijos no son terroristas", dijo Tania Urbina, madre de Miguel Alejandro Urbina, de 16 años.

Esta manicurista de 32 años asegura que las autoridades no han dado información sobre el caso de su hijo: "No hay respuesta para saber qué va a pasar con ellos. Estamos desesperados".

Urnina asegura que el adolescente detenido "está bien físicamente", pues ha podido visitarlo, pero lamenta que "lo están acusando de algo que es falso".

Dionexis García, hermana de otro menor bajo arresto, Diosmer Mejías, sostuvo que su familiar tiene una bala de goma incrustada en la espalda y alerta que no ha recibido atención médica adecuada.

"Tiene una goma en la espalda. No sabemos (por qué). Nos pidieron una inyección y unas pastillas", relata. "No le han mandado hacer exámenes, no le han mandado hacer placas. Solo nos mandaron a comprar unas inyecciones y unas pastillas. No sabemos más nada".

Según García, su hermano fue arrestado en su casa, un patrón denunciado por activistas después de que Maduro y altos funcionarios pidiesen a la ciudadanía delatar a "guarimberos", calificativo que el chavismo usa para manifestantes que bloquean calles.

La oposición asegura que la elección del 28 de julio fue ganada por su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el domingo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado un escrutinio detallado y alega que su sistema informático fue blanco de un ataque cibernético masivo.

