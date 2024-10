Familiares de manifestantes detenidos en Venezuela exigen su libertad frente a prisión

Al grito de "¡ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!", una cincuentena de familiares de los detenidos en las protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela exigió este miércoles su libertad frente a la cárcel de máxima seguridad Tocuyito en Carabobo (centro-norte).

"Estamos aquí todas las madres -de varios estados del país- (...) Nuestros hijos no son ladrones, no son asesinos, no son matones, no son ningunos terroristas", Dijo Mireya González, de 53 años, portavoz del grupo que portaba camisetas con los rostros de los detenidos.

"Todo lo que nosotros pedimos y lo único que nosotros pedimos para nuestros hijos es libertad", indicó González, madre de Sandro Rodríguez, de 25 años, arrestado hace dos meses en Barquisimeto (oeste) y trasladado al penal de máxima seguridad que queda a unos 200 kilómetros de distancia.

Tocuyito junto a Tocorón en Aragua (centro-norte) son las dos cárceles habilitadas por el gobierno para recluir a los manifestantes, acusados de "terrorismo", tras las protestas poselectorales que dejaron más de 2.400 detenidos y 27 muertos.

González, como muchas madres, ha tenido que trasladar su dormitorio a un lugar cerca de la prisión para intentar tener información sobre su hijo en medio de las dificultades por la distancia y las restricciones de las autoridades que en muchos casos solo ha permitido una visita.

Las condiciones de detención son "inhumanas", aseguraron familiares, aunque los manifestantes no están recluidos con la población carcelaria "normal".

En Tocuyito hay "441 detenidos (en el marco de las manifestaciones) y 221 tienen alguna patología (médica). No los están atendiendo. Una vez a uno le dijeron: cuando se estén muriendo los atendemos", dijo González.

"No hay agua. Les dan muy poca comida y malísima. Al principio había gusanos (...) Esta mañana el desayuno era pollo podrido que no podían comer", denunció otra madre en condición de anonimato por su seguridad. Otros aseguran que ha habido "numerosos intentos de suicidio".

"Tengo un pedido que hacerle a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien declaró Feliz Navidad en Venezuela (adelantó la Navidad). Que les dé la libertad a estos muchachos inocentes", insistió Yaisleth Petit, cuyo marido Carlos Caripa está encarcelado.

Maduro fue proclamado como reelecto para un tercer periodo consecutivo por el Consejo Nacional Electoral, pero sin mostrar hasta ahora el escrutinio detallado de la elección, como establece la ley.

La oposición reivindica, en cambio, el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

