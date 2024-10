Fans homenajean a músico liam payne tras muerte violenta en argentina

Por Candelaria Grimberg

BUENOS AIRES, 17 oct (Reuters) - Fanáticos argentinos del músico británico Liam Payne, estrella de la banda pop One Direction, se reunieron el jueves en el centro de Buenos Aires para rendir tributo al cantante que falleció tras caer de un balcón, en un suceso aún no esclarecido por completo.

Con globos blancos, flores y velas, cientos de fans se congregaron por la tarde en las calles de Buenos Aires a rendir homenaje al músico cantando acongojados canciones como History, Midnight memories, Live while we re young o Night changes.

"Liam marcó un antes y un después en mi vida. Uno nunca se prepara para un momento así, siempre se piensa que de acá a cuando tengamos 50 años van a seguir estando", dijo a Reuters Jazmín Argañaraz, de 23 años y fan de One Direction desde los 11.

Los seguidores de Payne, fallecido el miércoles, depositaron velas y ofrendas frente al emblemático Obelisco de Buenos Aires.

"One Direction me hizo quien soy, Liam me hizo quien soy. Yo creo que los artistas que trascienden se debe a la calidad de música pero además al carisma", destacó Guido Renversade, de 24 años.

Payne murió por politraumatismos y hemorragia interna tras caer el miércoles del balcón de un hotel en Buenos Aires, según las primeras investigaciones judiciales, que sugirieron que la caída se produjo luego de consumir sustancias. (Reporte de Candelaria Grimberg, escrito por Nicolás Misculin)

