Federer cuestiona posibles inconsistencias en el caso de dopaje de sinner

Por Karl Plume

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - El tenista suizo Roger Federer dijo el martes que las autoridades antidopaje tienen preguntas que responder sobre el doble rasero aplicado al número uno del mundo, Jannik Sinner, después de que éste eludió una suspensión a pesar de dar positivo en dos controles a principios de año.

El 20 veces campeón de torneos del Grand Slam calificó el drama que rodea al italiano Sinner como "una situación delicada" y "la pesadilla de todo deportista", pero dijo que confía en que Sinner no usó intencionalmente la sustancia prohibida clostebol.

"No es algo que queramos ver en nuestro deporte. Este tipo de noticias, independientemente de si hizo algo o no (...) Es ruido que no queremos", dijo Federer en una entrevista con el programa Today de la NBC el martes. "Entiendo la frustración sobre si se le ha tratado igual que a los demás, y creo que ese es el meollo".

"Creo que todos confiamos bastante en que Jannik no hizo nada, pero la posible inconsistencia de que hubiese tenido que quedar fuera mientras no estaban 100% seguros de lo que estaba pasando, creo que esa es la pregunta que necesita respuesta".

"Pero es lo que hay. Tenemos que confiar en el proceso, también en todos los involucrados".

(Reporte de Karl Plume en Nueva York. Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters