Feliz con la goleada ante Perú, Dorival Júnior advierte que Brasil aún está en formación

Aunque destacó la goleada 4-0 propinada a Perú este martes en Brasilia, el seleccionador brasileño, Dorival Júnior, dijo que Brasil todavía está en proceso de formación con miras al Mundial de 2026.

"Tenemos que ser conscientes de que es un grupo en formación, un grupo que necesita ajustes. No tiene sentido que yo diga 'miren, a partir de ahora pueden estar tranquilos porque vamos a mantener este nivel'. El equipo va a oscilar, eso es un hecho", dijo en la rueda de prensa posterior al juego.

"Entiendo como natural si, en un tiempo, volvemos a recaer. Vamos a trabajar para que no ocurra, para reducir al máximo esta condición, pero nos esperan partidos muy duros y tendremos que estar muy preparados para la próxima jornada, una fecha que puede ser decisiva para nuestras aspiraciones", agregó.

La 'Canarinha' (4º) se acercó a los primeros lugares de la eliminatoria sudamericana al pasarle por encima a Perú, penúltimo de la tabla, con dos tantos de penal de Raphinha, en los minutos 38 y 54, y anotaciones de los revulsivos Andreas Pereira (71) y Luiz Henrique (74).

A falta de ocho partidos, parece haber sepultado su decepcionante inicio en el clasificatorio y está en la zona de clasificación directa con 16 puntos en diez juegos, seis unidades menos que el líder, Argentina.

"No me hago ilusiones con ninguna situación, igual que no me desesperé en los momentos de mayores críticas", explicó el DT, quien ganó dos partidos eliminatorios seguidos por primera vez desde que asumió el cargo en enero. El jueves venció 2-1 al colista Chile en Santiago.

Sobre el partido en Brasilia, el seleccionador brasileño destacó el rendimiento colectivo de su combinado, especialmente en el segundo tiempo, cuando sus jugadores anotaron tres de las cuatro dianas.

"En la primera parte el rival se defendió hasta el extremo. Lo intentamos de todas las maneras. El juego no fluyó como debía y como quizás nos habíamos preparado. Pero conseguimos un gol importante. En la segunda parte, una vez que nos pusimos 2-0 arriba, el rival se abrió un poco más. Acabaron dándonos todo lo que queríamos, un campo en el que trabajar", apuntó.

"De lo que estoy contento en general, no específicamente de la segunda parte, es de que hemos intentado hacer todo lo que habíamos trabajado y entrenado", agregó, confiado en que la 'Canarinha' podrá volver a ser respetada por su fútbol en todo el mundo.

En la última doble jornada del año, en noviembre, los aliviados pentacampeones del mundo visitarán a Venezuela (8º) y recibirán a Uruguay.

